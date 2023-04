A Sampierdarena nasce l’associazione A mæ Samp: “Obiettivo quote di minoranza”

È stata fondata a Sampierdarena la nuova associazione “La mia Sampdoria – A mae Samp”. Formata da 19 soci di tutta la Liguria accomunati dalla passione per i colori blucerchiati e dalla preoccupazione per l’attuale situazione del club, ha messo le radici presso lo stadio “Morgavi” visto che la Sampierdarenese ha messo a disposizione le sue strutture per la sede.

Un richiamo proprio alle radici della Sampdoria, nata dalla fusione tra la storica Sampierdarenese e l’Andrea Doria. Richiami alla storia evidenti anche nel simbolo in cui campeggiano in controluce i gemelli del goal Vialli e Mancini. Tra gli obiettivi elencati via social, il più ambizioso è la volontà in futuro di entrare a fare parte con quote di minoranza del CdA della Sampdoria, per provare a far sentire la propria voce anche dall’interno.

La mia Sampdoria – “A mæ Samp” avrà come presidente Roberto Pittaluga, numero uno anche della Sampierdarenese, squadra che quest’anno milita nel campionato di Promozione. I fondatori sono Roberto Pittaluga, Massimiliano Poggioli, Marco Micheletto, Paolo Cosso, Mimmo Zappia, Andrea Sinisi, Michele Colnaghi, Giambattista Crosa, Nicola Fonsa, Minoliti Roberto, Marco D’Apice, Silverio Insogna, Matteo Brugnoli, Paolo Dellepiane, Andrea Costa, Andrea Tempofosco, Michele Fiore e Alessandro Merciari ePaolo Insogna

“La neonata associazione – si legge nella nota – ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità: partnership e azionariato popolare di minoranza di U.C. Sampdoria 1946 o comunque di società con i colori della stessa e in generale dei simboli della sua tradizione, difesa dei valori e della tradizione blucerchiata, attività sociali da svolgersi nell’ambito del calcio e in particolar modo nella tifoseria Sampdoriana, comuni iniziative da svolgersi in sinergia con tifoseria organizzata, museo Samp-Doria e Federclubs u.c. Sampdoria“.