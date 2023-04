A Portofino tornano le Regate di Primavera dal 5 al 7 maggio

Genova. Una grande classica della vela torna a solcare il mare del Golfo del Tigullio. Dopo il successo delle passate edizioni, nel week-end dal 5 al 7 maggio 2023, ritornano le Regate di Primavera, la tradizionale manifestazione velica organizzata in collaborazione tra i Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure e lo Yacht Club Italiano.

Divenuto un appuntamento fisso per gli amanti del mare e della vela, la manifestazione ha ripristinato negli anni il legame tra lo sport e il territorio.

Organizzate sin dai primi anni Ottanta le Regate vedranno la partecipazione di oltre 30 imbarcazioni, saranno anche quest’anno aperte a tutti gli scafi oltre i 50 piedi e prevederanno il ritorno, dopo l’edizione 2021, della formula a inviti che vedrà la partecipazione di 3 marchi rappresentativi: ICE Yachts, Mylius Yachts e Solaris Yachts.

È prevista inoltre la formula “Open Class”, per quegli yacht, anche senza certificato di stazza IRC, che parteciperanno. Le imbarcazioni saranno impegnate su percorsi diversi nel Golfo del Tigullio con veloci prove sulle boe o suggestive regate costiere.

Il programma

Le Regate di Primavera inizieranno ufficialmente giovedì 4 maggio con l’arrivo delle barche per le procedure di registrazione. Le barche saranno ormeggiate nel Portofino Yacht Marina e al Porto di Santa Margherita Ligure dove alle 19 ai Bagni Sirena è previsto il cocktail di benvenuto a tutti i partecipanti.

A seguire sulla terrazza soprastante piazzale Cagni si terrà un concerto dei Velvet Cool – aperto a tutta la cittadinanza – che proporranno musica pop, soul e funk. A seguire dj-set.

La competizione in mare inizierà venerdì 5 maggio con la partenza della prima regata. Al termine della giornata è prevista la cena dedicata agli equipaggi presso il molo Umberto I organizzata e offerta dal Comune di Portofino.

Sabato 6 maggio Splendido Mare sarà invece protagonista, in collaborazione con Slow Food, dell’iniziativa Waiting for Slow Fish che richiamerà nella perla del Tigullio un mercato d’eccellenza di produttori dei presidi Slow Food di zona che racconteranno al pubblico il territorio ligure attraverso i loro prodotti.

Al termine della giornata sono in programma l’aperitivo e la cena dedicata agli armatori organizzata dal Ristorante Dav Splendido Mare. La manifestazione si concluderà domenica 7 maggio con l’ultima prova e la premiazione finale.

Main Partner delle Regate di Primavera sono: Splendido Mare – a Belmond Hotel – e Banca Passadore, a sottolineare ancora una volta il loro stretto legame con il borgo e con la vela.

Matteo Viacava, Sindaco del Comune di Portofino: «Quest’anno il Comune di Portofino è in prima linea nell’organizzazione e promozione delle Regate di Primavera. Gli armatori e gli equipaggi delle splendide imbarcazioni che solcheranno il mare del nostro golfo, potranno vivere il nostro meraviglioso borgo in queste giornate in cui la vela torna protagonista. Nella serata di venerdì 5 maggio, siamo lieti di ospitare gli equipaggi all’evento interamente sponsorizzato dal Comune di Portofino per festeggiare l’inizio di stagione all’insegna dello sport per cui è naturalmente vocato il nostro territorio».

Paolo Donadoni, Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure: «Santa Margherita Ligure ha la capacità organizzativa e logistica di ospitare grandi eventi. La vela è di casa così come lo è lo Yacht Club Italiano che ringraziamo per portare sul nostro territorio regate spettacolari. Diamo il benvenuto agli armatori, agli equipaggi e a tutti coloro i quali raggiungeranno il nostro litorale per ammirare lo spettacolo della vela, sport che fa parte della nostra tradizione».

Gerolamo Bianchi, Presidente Yacht Club Italiano: «Abbiamo ripreso le Regate di Primavera, dopo qualche anno di pausa, grazie alla collaborazione del territorio e delle istituzioni locali che, sin dalla prima edizione del 2021, in un contesto ancora difficilissimo del dopo pandemia, ci hanno supportato in ogni aspetto. E dando così vita a una inedita e virtuosa collaborazione tra il Club e i rappresentanti dei Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure, per i quali i valori del mare e della vela hanno radici profonde, proprio come lo Yacht Club Italiano fondato nel 1879 e che ha la sua sede estiva a Portofino dal 1965».