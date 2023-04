A Pegli bookcrossing nei negozi e sulle panchine, ma i vandali strappano le pagine

Genova. “Negozio che vai, libro che trovi” si chiama così l’iniziativa di book-shop-crossing promossa dal Comitato Pegli Bene Comune in collaborazione con Associazione culturale Donne Insieme e Cooperativa Omnibus.

“Il book-shop-crossing, ovvero la condivisione e lo scambio di libri all’interno dei negozi di Pegli, è ufficialmente partito con la consegna dei libri alle 9 attività commerciali o associazioni pegliesi aderenti” spiegano gli organizzatori.

“Le prime biblio-postazioni sono già pronte per prendere e lasciare gratuitamente libri, nell’ottica di far viaggiare la cultura e condividere con gli altri il piacere della lettura” proseguono gli organizzatori.

E concludono: “L’obiettivo è quello di trasformare Pegli in una biblioteca diffusa. È semplice: prendi e lascia un libro nei tuoi negozi di fiducia e condividi con gli altri il piacere della lettura”.

Le attività commerciali aderenti:

– Erbaflor Peruzzo – Flagship Store Pegli, Lungomare di Pegli 75r

– Parrucchiere Le Figarò, Lungomare di Pegli 207r

– Cartoleria Mai Dire Scuola, via Opisso 46

– Bar VIN Love CAFè, via Opisso 40

– Bar DalRanocchio, via Martiri della Libertà 45r

– Bar Verde e a Capo, via Sabotino 6r

– Biancheria Maria, Lungomare di Pegli 271

– Relax & Co, piazza Lido di Pegli 2

– La Fenice Associazione Culturale, piazza Giacomo della Chiesa 1

Bookcrossing non solo nei all’interno di negozi e attività commerciali, ma anche all’esterno, su panchine in piazza Bonavino. Purtroppo però, per i libri lasciati all’aperto sono stati presi e danneggiati da vandali che hanno strappato le pagine e le hanno ridotte in brandelli.

A denunciare la situazione sui social il Comitato Pegli Bene Comune che spiega come “la squadriglia Leopardi del gruppo scout Ge 55″ abbia collaborato “per dare l’impregnante alle panchine di via Ricasoli e riordinare il caos lasciato dai vandali vicino alla postazione del Bookcrossing, in piazza Bonavino“.