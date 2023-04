A Pasqua e Pasquetta visite guidate a Casa Carbone e nella Valle dei Berissi

Lavagna. Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei beni del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

A Casa Carbone, a Lavagna, da sabato 8 a lunedì 10 aprile saranno in programma visite speciali per conoscere la storia della famiglia di Emanuele e Silvia Carbone, che hanno donato il Bene al Fai, mentre per il giorno di Pasquetta è prevista l’apertura eccezionale dalle ore 10 alle 18 con possibilità di visite libere o guidate.

Per chi desiderasse unire alla conoscenza del bene un itinerario a piedi nel circondario – adatto anche ai giovanissimi – l’associazione Le Pietre Parlanti di Lavagna accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’oro blu nella Valle dei Berissi: camminando tra paesaggi terrazzati tipicamente liguri, si scopriranno luoghi ricchi di storia legati all’ingegnoso sfruttamento dell’acqua da parte dell’uomo nei secoli (partenza alle ore 10 da Casa Carbone, pranzo al sacco sulla via Basso Marina alle 12.30, rientro a Casa Carbone alle 14.30 e visita guidata alle 15).