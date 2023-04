A Palazzo Ducale la presentazione del Torneo Ravano, manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa

Genova. La 38° edizione del Torneo Ravano – 29° Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa, è stata presentata questa sera nella meravigliosa Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova. Nel corso della serata sono stati presentati i partner della manifestazione, raccontati i Laboratori Edutainment, svelati i calendari delle 11 discipline sportive presenti e consegnati tutti i Kit di gioco alle scuole iscritte nel capoluogo ligure. In totale saranno 704 le squadre partecipanti.

Lunedì 17 aprile sono già state disputate le prime due prefasi a Villanova Mondovì (CN) e a Sanremo (IM) – dove complessivamente 63 squadre di volley si sono affrontate un perfetto spirito di Fair Play. Le scuole primarie genovesi sono invece attese dal 15-25 maggio (weekend escluso) all’ultimo piano del Padiglione Jean Nouvel – Fiera Porto Antico. L’accesso al Padiglione per tutte le squadre ed il pubblico sarà possibile quest’anno grazie ad un servizio navette dedicato da Piazzale Kennedy, messo a disposizione dal Comune di Genova, per ovviare alle interferenze del cantiere del Waterfront.

Insieme al presidente della Fondazione Ludovica Mantovani sono intervenuti Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale; Mauro Ferrando, presidente Porto Antico; Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova; Simona Ferro, assessore regionale alle Pari Opportunità, Sport, Scuole e Università; Alessandra Bianchi, assessore comunale agli Impianti ed Attività sportive, Turismo. Presente anche il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, main supporter della manifestazione, che ha fine presentazione ha consegnato la Coppa Multisport Banca Ifis – il primo premio in palio di questa edizione, alla piccola delegazione di bambini in rappresentanza della Scuola De Scalzi Polacco, che si aggiudica per il secondo anno consecutivo questo prestigioso premio. La Scuola De Scalzi Polacco ha iscritto 17 squadre in 7 discipline sportive diverse.

“Oggi grazie alla fiducia riposta in noi dagli istituti scolastici, festeggiamo il record di presenze nella Città Metropolitana di Genova con ben 3668 dei 5516 sorrisi che sbocciano in tutta la nostra Regione e non solo – ha dichiarato Ludovica Mantovani, presidente della Fondazione Ravano Coppa Paolo Mantovani – doveroso ricordare, sempre, che senza il sostegno delle Istituzioni, delle Federazioni Sportive, dei Supporter, dei Donatori e dei giovani maturandi volontari questa magia non sarebbe possibile. Ringrazio di cuore il Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, qui con noi stasera, che ha aderito al desiderio della mia famiglia di omaggiare il nostro primo Testimonial Sportivo Luca Vialli, con la maglia ‘Luca Vialli alé alé’. Da questa edizione il n° 9 non potrà più essere brandizzato, ma rimarrà per sempre solo suo”.

“Siamo molto felici di supportare il Torneo Ravano per il secondo anno consecutivo con un tributo speciale a Luca Vialli, primo Testimonial Sportivo della Fondazione – aggiunge Ernesto Fürstenberg Fassio – Una vera e propria palestra di vita nonché eccellenza di un territorio a cui siamo molto legati. Sostenendo la formazione dei giovani in ambito sportivo, con laboratori educativi disegnati ad hoc, desideriamo contribuire alla creazione di uno spazio di crescita personale rivolto a migliaia di bambini di tutta la regione. Il nostro sostegno a questo progetto, che si inserisce nell’ambito delle tante iniziative promosse dalla Banca per lo sport con un’attenzione particolare alle generazioni più giovani, conferma l’impegno di Banca Ifis nel promuovere lo sviluppo sociale dei territori nei quali operiamo”.