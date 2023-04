A mae Samp, il presidente Pittaluga: “Silenzio a livello nazionale, fumogeni accendano la luce”

Di “romantico” c’è soltanto che l’associazione “La mia Sampdoria – A mae Samp” ha come sede il “Morgavi” di Sampierdarena e che il presidente sia il presidente anche della Sampierdarenese. Per il resto, la situazione drammatica del club non fa sorridere in alcun modo Roberto Pittaluga. L’obiettivo principale è diventare azionisti di minoranza. Inoltre, sollevare a livello nazionale un problema di cui si parla poco fuori dalla regione – “Eppure dalla Samp è passato il tecnico della Nazionale” – e sottolineare le colpe della famiglia Garrone-Mondini – “Un gruppo tra i più importanti d’Italia che ha regalato il club a Ferrero”.

A margine della partita della “sua samp” contro il Pietra Ligure, Roberto Pittaluga ha commentato: “Diventare azionisti di minoranza della Sampdoria attraverso l’azionariato popolare è l’obiettivo dell’associazione che abbiamo fondato. Visto il periodo critico, vogliamo dare una mano per trovare soluzioni per evitare che il prossimo anno si giochi in Serie D“.

Nei giorni scorsi, l’associazione ha inviato una lettera a Figc e Covisoc per richiedere che venga fatta chiarezza sulle circostanze che hanno portato la famiglia Garrone-Mondini a vendere a Massimo Ferrero il club (qui la lettera): “Abbiamo mandato una lettera per capire se tutti gli organi di controllo hanno svolto il loro dovere correttamente e con l’attenzione necessaria. La protesta dei fumogeni è un po’ al limite ma penso sia giusta perché A livello nazionale nessuno si è mai preoccupato della situazione. Andava accesso un faro e lo si è fatto con i fumogeni. A livello nazionale non c’è mai stata una grande attenzione”.

In effetti, la situazione critica del club viene trattata poco sui media sportivi nazionali “Eppure – conclude Pittaluga – la Sampdoria è il club di cui è stato giocatore e simbolo l’allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini e buona parte del suo staff, senza dimenticare il grosso contributo dato da Gianluca Vialli in occasione della vittoria dell’Europeo”.

Pittaluga sottolinea da tempo anche una “questione morale” visto che Edoardo Garrone è presidente di Erge e Il Sole24 Ore: “Questa situazione non è la classifica in cui un imprenditore investe e a un certo punto va oltre le possibilità – spiega-. In questo caso uno dei più grossi gruppi italiani ha regalato la Sampdoria a un personaggio che probabilmente non aveva i requisiti ai sensi delle Noif”. Il riferimento è al capitolo “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico” delle norme organizzative interne della Figc.