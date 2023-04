A Genova l’Europeo di scacchi per ciechi e ipovedenti: tra gli azzurri anche Franco Pugliese

Genova. Sarà Genova ad ospitare il campionato Europeo di scacchi per ciechi e ipovedenti, massimo evento continentale di categoria. La manifestazione è in programma dal 19 al 30 aprile. In gara, con la Nazionale Italiana, anche il genovese Franco Pugliese, volto molto noto e attivo nell’ambiente.

Settantadue anni di età, Pugliese è stato nel 1972 tra i soci fondatori dell’Associazione Scacchisti Ciechi Italiani (A.S.C.I.d.) che, nella sua storia ultra cinquantenaria, ha raccolto centinaia di iscritti provenienti da tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di diffondere questo sport e favorire l’inclusione.

L’associazione, di cui Pugliese è il membro più attivo, è una delle pochissime organizzazioni sportive che possono annoverare l’indizione e l’organizzazione di ben 50 campionati Italiani Assoluti. Alla maggior parte di loro (ben 40) ha partecipato il campione genovese, salendo 16 volte sul podio e conquistando il titolo nel 1989.

La sua, infatti, una carriera sportiva ricca di successi. Pugliese ha preso parte a 26 su 38 edizioni del Torneo Nazionale Rapid, conquistando 12 volte il podio e laureandosi Campione Nazionale Rapid nel 1987 e nel 1988.

Risultati eccellenti che dal 1980 gli hanno permesso di vestire la maglia della Nazionale ben 84 volte, disputando nove Olimpiadi e una Coppa del Mondo. C’era infatti anche Pugliese tra gli Azzurri dell’A.S.C.I.d. che, alla 16° Olimpiade a Rodi in Grecia 2021, si sono brillantemente qualificati per la 9° Coppa del Mondo ad Ohrid in Macedonia del Nord 2022, dove hanno portato l’Italia per la prima volta nella top 10 mondiale. Ma non solo, c’era anche lui nella delegazione italiana che, all’ultimo Congresso dell’International Braille Chess Association (IBCA), la suprema autorità mondiale degli scacchi per disabili visivi, ha fatto prevalere la candidatura dell’Italia quale paese ospite del Europeo 2023.

La città prescelta è stata Genova, proprio dove più di 100 anni fa ebbe i natali l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. È la prima volta che l’Italia ha il grande onore di ospitare ed organizzare questa autorevole manifestazione, il cui intrinseco prestigio in questa edizione è amplificato dalla partecipazione di squadre tra le più blasonate del mondo. Tra le 16 rappresentative a contendersi il titolo continentale ci saranno tutte le nazioni europee qualificate all’ultima Coppa del Mondo 2022 compreso il podio al completo: la Polonia (campione del Mondo in carica), la Serbia e l’Ucraina.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata a “Genova Senza Barriere”, comitato di cui Pugliese, in qualità di socio e dirigente storico dell’A.S.C.I.d. e di presidente della Sezione Territoriale UICI di Genova, ne ha promosso l’istituzione in collaborazione con la Direzione Regionale UICI Liguria e quella Nazionale.

Come detto, all’Europeo non mancherà il campione genovese: “A Franco – dicono dall’A.S.C.I.d – un grande in bocca al lupo, gli auguriamo di difendere per tanti anni ancora i colori dell’Italia nelle manifestazioni internazionali”.