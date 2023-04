59°Torneo delle Regioni, la parola a Pinuccio Ferrando, responsabile organizzativo delle rappresentative regionali liguri

Genova. E’ scattato il countdown per le Rappresentative Liguri, impegnate nei Tornei Regionali.

Pinuccio Ferrando, responsabile organizzativo delle rappresentative regionali, è pronto, al pari di tutti i collaboratori delle quattro rappresentative, ad affrontare nel migliore dei modi il ’59° Torneo delle Regioni’.

“Siamo competitivi in tutte le 4 categorie, nonostante i gironi con Sardegna, Campania e Toscana non sono tra i più facili.

Le nostre selezioni sono state allestite con molta professionalità e competenza da parte di tutti gli staff tecnici, sotto la guida del commissario tecnico Corrado Orcino – afferma Pinuccio Ferrando – i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di effettuare una bella esperienza dal punto di vista calcistico e personale, vivendo per giorni a contatto con i pari età di tutte le regioni italiane.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società che in questi mesi hanno collaborato con il Comitato Regionale, rendendo possibile la presenza dei loro atleti a tutti gli stage di selezione e preparazione per la formazione delle relative rappresentative e anche tutte le società che ci hanno ospitato nelle loro strutture sportive”.

Il calendario delle gare della prima fase del ’59° Torneo delle Regioni”, categoria Under 19 Liguria

Girone A- primo turno – venerdì 21 aprile 2023 – ore 14.30

Liguria-Sardegna – ‘A.Monregale – Mondovì (Cuneo)

Girone A- secondo turno – sabato 22 aprile 2023 – ore 14.30

Toscana-Liguria – ‘Parco della Gioventù’ – Centallo (Cuneo)

Girone A – terzo turno – domenica 23 aprile – ore 14.30

Campania-Liguria – ‘A.Monregale’ – Mondovì (Cuneo)

Le formazioni Under 15 e Under 17 giocheranno venerdì 21, sabato 22, domenica 23 aprile sugli stessi terreni di gioco con Sardegna, Toscana e Campania, rispettivamente alle ore 9.30 e 11, mentre la Rappresentativa Femminile scenderà in campo nel pomeriggio (ore 16.30) dopo le gare dell’Under 19