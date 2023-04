25 aprile, Genova celebra il 78° anniversario della Liberazione

Genova. Oggi, martedì 25 aprile, si celebra il 78° Anniversario della Liberazione e per l’occasione il Comune di Genova ha promosso, come gli scorsi anni, una serie di iniziative in programma a partire dal mattino.

Le celebrazioni si aprono questa mattina alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste.

Alle 8.50, al campo dei Caduti Partigiani dove verrà celebrata una Santa Messa in suffragio. Le commemorazioni proseguiranno alle 10 con il raduno in piazza della Vittoria (lato via Cadorna) da dove, alle 10.15, un corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese partirà per raggiungere, alle 10.30, il ponte Monumentale, dove verranno deposte corone al sacrario dei caduti partigiani e si terrà la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

Il corteo arriverà poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 11.15, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti porteranno i loro saluti.

L’orazione commemorativa sarà tenuta da Francesco Cozzi, già procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

All’uscita del cimitero di Staglieno, AMT metterà a disposizione un servizio navetta per chi voglia partecipare alle celebrazioni e poi raggiungere via Cadorna in tempo per seguire il corteo e i successivi momenti della cerimonia di commemorazione.

Corteo 24 aprile

Intanto ieri pomeriggio, Genova Antifascista è scesa in piazza per ricordare la liberazione dal nazi-fascismo, ma lo ha fatto un giorno prima così da prendersi la piazza e ‘boicottare’ le celebrazioni ufficiali, giudicate “parole ipocrite che con le loro nette scelte di campo offendono la Resistenza Antifascista”.

La scelta del 24 aprile, però, non è stata solo strategica: “È in quel giorno che Genova si è liberata da sola, prima di tutti. E i nazifascisti furono costretti a consegnare la resa nelle mani di un operaio, partigiano e comunista” spiega Genova Antifascista.