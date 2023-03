Wingfoil, il genovese Luca Franchi d’argento ad Abu Dhabi

Il tricolore italiano sventola sul secondo gradino del podio ad Abu Dhabi per il giovanissimo Genovese LUCA FRANCHI.

Dopo tre intense giornate di gara, la “Wingfoil Racing World Cup” di Abu Dhabi si è conclusa senza prove nell’ultimo giorno a causa della mancanza di vento.

Mathis Ghio (FRA) campione del mondo in carica ha vinto il titolo maschile, superando Luca Franchi (ITA) solamente nell’ultimo giorno di regate disputate. Il Genovese ha condotto la classifica generale per buona parte della settimana, chiudendo secondo assoluto.

Il nuovo format di Long Distance, ritenuto molto duro e impegnativo da tutta la flotta, ha aperto la competizione e Luca Franchi ha ampliamente dimostrato il suo focus e la sua preparazione, superando il campione del mondo in tutte le prove e mantenendo la posizione conquistata anche nel secondo giorno, vincendo 3 delle 6 prove disputate con venti molto deboli e slittando in seconda posizione solo alla fine della terza giornata.

La settimana è stata caratterizzata da venti molto leggeri e instabili oltre alla presenza di molte alghe che hanno ostacolato lo scorrimento delle ali costringendo i riders a salti ed evoluzioni per liberare i loro foil.

La classe maschile di questa nuova disciplina in rapida evoluzione è stata finora un grande confronto tra gli atleti Top di Francia e Italia. I francesi hanno una squadra forte e appassionata, alcuni dei quali sono emersi dal circuito olimpico di windsurf e hanno optato per il “wingfoil” come nuova strada per il futuro professionale, ma le nuove leve italiane stanno crescendo molto bene e LUCA FRANCHI ne è l’esempio oltre che essere il nostro grande orgoglio.