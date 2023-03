Wine Festival, torna a Sestri Levante: 19 e 20 marzo all’ex Convento dell’Annunziata

Sestri Levante. Al via il Sestri Levante Wine Festival, giunto alla sua terza edizione. La nota manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare il territorio ligure, attraverso la partecipazione di molti produttori di vino e birre locali nonché di imprenditori del food, abbracciando nel contempo diverse regioni d’Italia che saranno protagoniste attraverso cantine e prodotti d’eccellenza.

Quest’anno ci sarà una madrina e superospite di eccezione, Iuliana Ierugan, artista internazionale, modella per noti stilisti, attrice, ex letterona nel famoso programma “Passaparola” di Gerry Scotti e presentatrice.

“Sono felice – afferma Iuliana Ierugan – di partecipare al Wine Festival di Sestri Levante, località che adoro e in cui mi piace sempre ritornare. Ringrazio l’amico Giuseppe Ianni, delegato di Fisar Tigullio e Cinque Terre, di avermi coinvolto in questo progetto di valorizzazione del territorio e di prodotti di eccellenza dell’enogastronomia italiana, settore del quale mi occupo da diversi anni, anche come conduttrice di “Wine Channel” su Canale Europa”.

E prosegue: “Sono molto lieta, inoltre, di aver conosciuto gli obiettivi dell’Associazione “Gente de la Maina”, organizzatrice dell’evento, la quale so essere impegnata anche nel sociale, devolvendo parte degli introiti di ogni edizione in beneficenza. Anche per questo motivo ho deciso di partecipare alla manifestazione per amicizia e di contribuire così anch’io all’attività di persone volenterose che amano, vivono il loro territorio ed aiutano gli altri”.

La manifestazione si terrà il 19 e 20 marzo presso l’Ex Convento dell’Annunziata,

affacciato sulla splendida Baia del Silenzio di Sestri Levante, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

La sera del 19 marzo, inoltre, si terranno tre cene a tema in altrettanti ristoranti della cittadina rivierasca, in cui saranno ospiti i tanti produttori con i loro vini in abbinamento ai piatti della tradizione.