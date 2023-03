Waterfront Levante, il 19 marzo cantieri aperti: visite guidate tra lo scheletro del palasport, i futuri canali e le palazzine extralusso

Genova. Il palasport è ancora uno scheletro spolpato, i canali bisogna immaginarseli, i parcheggi sotterranei iniziano appena a prendere forma mentre le palazzine extralusso si stagliano già nella loro forma di piroscafo pronto a salpare. Ancora da alzare la futura “fabbrica delle idee”, che ospiterà start-up, foresterie e spazi per studenti, e l’altro edificio a ridosso di corso Aurelio Saffi.

Eppure nel giro di qualche settimana tutti i fili inizieranno a tendersi fino a formare la tela completa. A partire dai canali navigabili che saranno riempiti d’acqua all’inizio di maggio. Il Waterfront Levante cresce e muta e anche i genovesi potranno scoprire le curiosità e le dinamiche di uno dei cantieri più complessi del Paese.

I genovesi e non solo, questa domenica 19 marzo, nell’ambito della giornata “Passeggiata di primavera”, (in cui saranno aperti a pedoni e biciclette i varchi delle riparazioni navali dal porto antico alla Foce) potranno visitare anche i cantieri del Waterfront, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione, l’azienda privata costruttrice – Cds Holding – e il Renzo Piano Building Workshop, saranno visitabili. Qui sotto i percorsi pensati per l’appuntamento.

“La nostra volontà è quella di raccontare alla cittadinanza quello che è uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti del Paese”, ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, presentando in anteprima ai media il percorso protetto che si snoderà tra il palasport e i nuovi edifici, insieme agli architetti dello studio di Piano e al direttore generale di Cds Holding Massimo Moretti: “Nel resto d’Europa queste iniziative sono uno standard, qui non siamo abituati, ma per noi è importante mostrare ai genovesi quanti spazi pubblici ci saranno all’interno del nuovo Waterfront Levante, una percezione che forse oggi manca”.

Le visite saranno possibili solo su prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite. Si svolgeranno dalle 10 alle 17 di domenica e dureranno circa 45 minuti ciascuna. Ci saranno due percorsi di cui uno per persone con ridotta capacità motoria. Guidati dai professionisti che lavorano ogni giorno su queste opere, i cittadini potranno scoprire dettagli e curiosità illustrate da architetti, ingegneri, maestranze e tecnici. Si stima che saranno circa 500 le persone che visiteranno i cantieri.

Intanto sul fronte del cronoprogramma, il vicesindaco Piciocchi conferma: “Vogliamo ultimare tutto il Waterfront, area di piazzale Kennedy compresa, entro la fine del 2024, ma il prossimo step sarà portare l’acqua nei canali, e succederà all’inizio di maggio, in modo che a giugno il Waterfront possa ospitare il villaggio del Grand Finale della regata Ocean Race”. Poi ci sarà il Salone Nautico, che potrà usufruire della nuova darsena e infine a ottobre l’assemblea nazionale di Anci con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Waterfront Levante, sviluppato su un’area di oltre 110mila metri quadri, è articolato in quindici cantieri diversi. Gli interventi comprendono la riqualificazione del Palasport, la realizzazione del grande canale navigabile e degli edifici residenziali, la creazione della prima porzione di Parco della Foce.

Durante la visita si potrà apprezzare l’architettura degli edifici residenziali progettati sulla base di un’idea di Renzo Piano, pensati quasi come gigantesche imbarcazioni e realizzate con una particolare soluzione ingegneristica che consente, tramite l’uso di tiranti in acciaio, l’aggetto dei piani – quasi dei ponti – di oltre 9 metri a sbalzo rispetto alla struttura. “Potete notare anche come l’acqua del mare crei giochi di luce sulle pareti e i soffitti dell’edificio”, hanno spiegato gli architetti del RPBW. Un plus per abitazioni quotate tra i 6000 e i 12mila euro a metro quadro e che, fatti salvi gli attici, sono state tutte già vendute.

Investimento. Il Waterfront Levante è un progetto portato avanti con investimenti pubblici e privati per una cifra che, alla fine del percorso, potrebbe sfiorare i 500 milioni di euro complessivi. Il patron di Cds Massimo Moretti ha spiegato che al momento la sua azienda ha investito 300 milioni, già 50 in più di quelli previsti inizialmente per via dell’inflazione e dell’aumento delle materie prime. Il Comune di Genova, attraverso varie fonti di finanziamento, spenderà “attorno ai 150 milioni”, ha detto Piciocchi.

Passeggiata di Primavera. La visita al cantiere del Waterfront rientra nell’iniziativa “Pas-seggiata di Primavera”, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale, per un primo assaggio di quello che sarà il nuovo percorso di collegamento del Porto Antico a Boccadasse, una volta completati i lavori del Waterfront. Dalle 9 alle 19, sarà aperto alla cittadinanza una parte della strada, di solito riservato al traffico portuale, con un itinerario che si snoderà dall’ingresso delle Grazie da piazza Cavour con arrivo presso il nuovo Waterfront Levante e viceversa. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi.