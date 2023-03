Volley, Serie B: il Cus vince con Alba e si allontana dalla zona “rossa”

Genova. Importante successo in chiave salvezza per i ragazzi del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Guido Costigliolo capaci di superare di carattere la Pallavolo Alba e di vendicare quindi la sconfitta dell’andata, chiudendo la sfida in quattro set concedendo solamente il terzo.

La classifica del Girone A in questo momento sorride agli universitari, ottavi a quattro punti dal Novi undicesimo, prima squadra in “zona rossa”.

“Quella del weekend era una partita importante in chiave salvezza e anche perché ci era rimasta un po’ di amaro in bocca dopo la sfida d’andata, in cui avevamo perso 3-1 con il quarto set sopra 22-24- commenta Sergio Poggio, schiacciatore del CUS Genova Volley – Era importante da entrambi i punti di vista vincere. Siamo partiti bene nei primi due set, difendendo tanto. Abbiamo concretizzato poco in contrattacco però siamo riusciti a portarli via. Nel terzo set siamo calati e sono venuti su un po’ loro, ma poi siamo riusciti a partire bene nel quarto set e a finirlo al meglio: rimanendo punto a punto fino a metà e poi dilagando nel finale”.

Si chiude invece con una sconfitta il Girone B di Serie D per le ragazze di Riccardo Serra. Nella palestra Gramsci di Sestri Ponente le biancorosse vengono superate dalla Normac VGP al quinto set dopo esser riuscite a pareggiare i conti per ben due volte. Le universitarie chiudono così al settimo posto.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs PALLAVOLO ALBA 3-1 (25-13; 19-25; 25-21; 25-20)

SERIE D/F | GIRONE B

NORMAC VGP vs CUS GENOVA VOLLEY 3-2 (25-23; 20-25; 25-9; 21-25; 15-13)