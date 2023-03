Volley, il Cus fa suo il derby con Colombo e si allontana dalla zona retrocessione

Genova. Vittoria determinante per la prima squadra maschile del CUS Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Contro i “cugini” della Colombo i biancorossi sfoderano una prestazione di carattere, portando a casa la stracittadina e mantenendo un punto di distanza rispetto alla zona retrocessione, ricoperta attualmente dal Novi Pallavolo. A pari punti rispetto agli Universitari anche Sant’Anna Volley e Valdimagra Volley.

Questo il commento di Paolo Alessandrini, libero del CUS Volley: “Dopo la partita con Novi ci serviva subito una reazione e siamo stati bravi ad entrare determinati in campo contro la Colombo, squadra assolutamente non da sottovalutare visti i risultati recenti. Ora abbiamo una serie di partite decisive per la salvezza e la vittoria nel derby ci dà la carica per affrontarle al meglio”.

Per quanto riguarda la Serie D, settimo sigillo per le ragazze di Riccardo Serra, ottenuto grazie alla vittoria contro l’AVIS Casarza Ligure al PalaCUS. Grazie a questa vittoria le biancorosse volano al sesto posto, superando di una lunghezza la Normac VGP Volley.