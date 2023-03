Volley, Campionati universitari: la squadra maschile del Cus Genova per la prima volta alle finali nazionali

Genova. Storica qualificazione per la selezione universitaria maschile del CUS Genova Volley ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino. Grazie alla vittoria in trasferta contro il CUS Torino e alla vittoria casalinga di ieri contro il CUS Pisa i ragazzi di Guido Costigliolo e Paolo Pampuro conquistano il primo posto nel girone di qualificazione e staccano il pass per le finali nazionali nelle Marche.

Era una sfida da dentro-fuori quella del PalaCUS tra la selezione dell’Ateneo genovese e di quello pisano. Entrambe le squadre erano infatti uscite vittoriose contro Torino e dunque l’ultima sfida del girone era a tutti gli effetti uno spareggio per accedere alle finali nazionali di Camerino. Capitan Poggio e compagni soffrono in avvio di partita, con i pisani che strappano il primo set. Nel secondo, invece, il cambio di marcia da parte dei genovesi che prendono le redini del gioco e distanziano gli avversari nei successivi tre periodi. Qualificazione storica alle finali nazionali per la selezione universitaria maschile.

Questo il commento di Sergio Poggio, capitano della selezione universitaria, tesserato in Serie B proprio con il CUS Genova Volley: «Ce l’abbiamo fatta, l’obiettivo era proprio staccare il pass per Camerino. Partita dura, primo set difficile, poi abbiamo iniziato a battere meglio e li abbiamo messi in difficoltà. Stando poi sempre sopra qualche punto è andato tutto liscio. Per me è un onore un onore bellissimo e contentissimo anche di essere il capitano, non vedo l’ora di andare a Camerino».

“Sapevamo che la partita sarebbe stata molto dura – commenta Simone Arboscello, giocatore dell’Ateneo genovese, tesserato con l’Albisola Pallavolo in Serie B – in quanto il CUS Pisa veniva da un risultato ottimo contro Torino, superato 3-0. Non l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi, ma il secondo set secondo me è stata la svolta che ci ha permesso di portare la vittoria a casa. Rappresentare il CUS Genova e l’Università è un onore e un piacere, siamo contenti di andare a Camerino”.

Gli fa eco Filippo Calcagnini, giocatore del team dell’Ateneo genovese, tesserato in Serie B proprio con il CUS Genova Volley: “Partita difficile in quanto nel primo set siamo partiti molto male. Non riuscivamo a trovare quadratura di gioco e abbiamo perso il primo parziale. Dopo, piano piano, abbiamo battuto e ricevuto meglio, dimostrandoci più solidi in attacco, e siamo riusciti a rimontare e a portare a casa la vittoria. Sicuramente è un onore rappresentare l’Università a Camerino e ce la metteremo tutta per portare in alto il nome del nostro Ateneo”.

TABELLINO

CUS GENOVA VOLLEY vs CUS PISA VOLLEY 3-1 (18-25; 25-17; 25-16; 25-17)

CUS GENOVA VOLLEY: Arboscello (Giurisprudenza), Archetti (Scienze Motorie), Cuzari (Scienze Motorie), Turco (Scienze Motorie), Carradini (Ingegneria), Calcagnini (Storia dell’Arte), Nebbia (Ortopedia), Materno (Scienze Motorie), Merlet (Scienze Motorie), Poggio (Scienze MFN), Volpe (Scienze MFN), Bisio (Scienze MFN), Munoz (Scienze Motorie), Valdora (Ingegneria), Vasylyev (Scienze e Tecniche del Mare). Coach: Costigliolo. Ass: Pampuro.