Volley, buona la prima per Cus Genova alle qualificazione per i campionati nazionali universitari

Genova. Comincia con una vittoria in trasferta a Torino per la selezione maschile universitaria del CUS Genova Volley il girone di qualificazione ai Campionati Nazionali Universitari di pallavolo, in programma in primavera a Camerino. Una fase preliminare caratterizzata dalla partecipazione di altre due compagini universitarie, con sole gare d’andata: il CUS Torino Volley e il CUS Pisa Volley.

Una prova di carattere quella della selezione genovese nell’impianti di via Braccini, capace di fare suo il primo set senza eccessive preoccupazioni. Nella seconda frazione la partenza-sprint di Torino impone ai genovesi una rimonta che però non riescono a concretizzare. Stesso canovaccio nel terzo set, con i biancorossi sotto 7-1 ma questa volta capaci di rimettersi in carreggiata, conquistando così sia questo parziale sia il quarto, decisivo per la vittoria finale.

Appuntamento al PalaCUS il 28 marzo per la decisiva sfida contro il CUS Pisa, vincente contro i torinesi per 3-0 a fine febbraio.

“E’ stata una partita dalle due facce – commenta Sergio Poggio, capitano della selezione universitaria, tesserato in Serie B proprio con il CUS Genova Volley – All’inizio siamo partiti forti noi, poi siamo calati nel secondo set. Brutta partenza nel terzo ma abbiamo recuperato la partita bene, vincendo poi il quarto e decisivo set. Rappresentare l’Università è bellissimo. Sono contento e sento la responsabilità, così come la fiducia di tutti. Mi fa piacere e voglio portare questo gruppo ai CNU nelle Marche per viverci tutti una bella esperienza”.

Gli fa eco Giacomo Materno, giocatore degli universitari, tesserato con l’ADMO Lavagna: “Rappresentare l’Università è qualcosa di importante a livello nazionale. È una bella esperienza perché ci sono un sacco di ragazzi con cui e contro cui ho giocato in questi anni, è stato bello ritrovarsi. La partita è andata abbastanza bene. Abbiamo vinto agilmente il primo set, poi abbiamo abbassato la guardia e siamo andati a rincorrere, cedendo il secondo. Nel terzo set abbiamo fatto una bella rimonta, partiti 7-1 sotto. Nel quarto, come nel primo, siamo rimasti sempre avanti e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Un successo più duro del previsto, visto l’inizio agevole. Siamo un bel gruppo e devo ringraziare lo staff tecnico per l’ambiente che hanno creato”.

Questo, infine, le parole di Guido Costigliolo, tecnico del team dell’Ateneo genovese, così come proprio del CUS Genova Volley in Serie B: “Diciamo che è andata bene perché abbiamo vinto – sorride – Bene il primo set, ma nel secondo siamo entrati in campo male. Poi abbiamo recuperato, senza però riuscire a ribaltare l’inerzia. Nel terzo eravamo indietro e invece siamo riusciti a recuperare, mentre nel quarto siamo stati sempre avanti. Non conoscevo Torino dal punto di vista tecnico perché le squadre di Serie B del Piemonte non hanno messo praticamente nessun giocatore a disposizione. Tuttavia devo dire che c’erano ragazzi molto validi di Serie C nonostante non sia un campionato nazionale”.