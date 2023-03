Volare con l’idrovolante sul mare della Liguria: l’iniziativa a Santa Margherita

Santa Margherita. Torna l’idrovolante a Santa Margherita Ligure. Come l’anno scorso, l’Associazione Voli di Mare, in collaborazione con il Comune, propone voli dimostrativi sul Golfo del Tigullio per la valorizzazione e la promozione delle attività aeree.

Confermata la spiaggia di Ghiaia (lato levante) come base operativa da cui, tra le 10:00 e le 19:00, decollerà l’idrovolante tutti i sabati e le domeniche di aprile, lunedì di Pasquetta e il 25 aprile (condizioni meteo permettendo). Per prenotare il volo occorre rivolgersi all’Associazione Voli di Mare via Whatsapp al numero 340 8572002 oppure direttamente in loco.

«Santa Margherita Ligure si prepara a un aprile super! – commenta il Sindaco Paolo Donadoni – I ponti pasquali, quelli del 25 aprile e del 1° maggio, la manifestazione dell’Erba Persa, che si trasforma in un evento coinvolgente per tutta la città, la ruota panoramica e l’idrovolante. E sullo sfondo una città che regala bellezze paesaggistiche e che mette a disposizione servizi di qualità per residenti e ospiti. Ringrazio l’Associazione Voli di Mare per aver confermato l’idrovolante che tanto è piaciuto l’anno scorso».