Violenta rissa in corso Perrone: 40enne intubato e trasportato al San Martino

Genova. Una violenta rissa, a colpi di calci e pugni, è scoppiata in corso Ferdinando Maria Perrone, a Campi, tra Sampierdarena e Cornigliano, poco prima delle 6 di questa mattina.

I fatti si sarebbero verificati all’esterno della discoteca Pianeta Rosso, un locale già noto alle forze dell’ordine per altri simili episodi di aggressione e violenza.

Ancora non si conosce con esattezza la dinamica dei fatti né quante persone siano coinvolte. Tuttavia dalle prime informazioni emerge che a prendere parte alla rissa sarebbero tutte persone di nazionalità ecuadoriana.

Secondo quanto si apprende dai soccoritori del 118, giunti sul posto in codice rosso, ad avere la peggio sarebbe un uomo di circa 40 anni, gravemente ferito alle testa.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe riportato un forte trauma cranico. È stato intubato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

Un’altra aggressione è avvenuta sempre questa mattina poco prima delle 6 in via Avio, a Sampierdarena. In questo caso un uomo, con ferite alla testa, è stato soccorso dal 118 con un’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena e trasportato in codice giallo, non in gravi condizioni, all’ospedale Villa Scassi.

Articolo in aggiornamento.