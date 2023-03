Villa Lo Zerbino, oltre 350 ospiti alla cena elettorale organizzata dal governatore Toti

Genova. Più di 350 gli ospiti presenti ieri sera a Villa Lo Zerbino, a Genova, per la cena organizzato dal Comitato Giovanni Toti Liguria.

Da tutta la regione sono arrivati rappresentanti del mondo industriale, portuale, delle associazioni di categoria e imprenditoriale ma anche manager e professionisti.

Un appuntamento come sempre privato che ha lo scopo di far incontrare diverse realtà, genovesi e liguri, per confrontarsi sui progetti futuri per il territorio.

La serata è iniziata con un aperitivo e prima della cena hanno rivolto un saluto agli ospiti sia il presidente della Regione Toti sia il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Qui facciamo politica, quella vera – ha esordito il presidente Giovanni Toti – quella che sa dialogare con il mondo imprenditoriale ma anche con la pubblica amministrazione ed è per questo che qui, in Liguria, è nato quello che è stato chiamato il modello Genova, di cui si parla e si è parlato in tutta Italia e di cui io sono particolarmente orgoglioso. E sapete perché è stato così? Perché qui si fa una cosa: si costruisce, che sia un ponte, una strada crollata o che sia il futuro per i nostri giovani. La Liguria è diventata sempre di più un luogo delle opportunità, dove si sviluppano progetti, si ascoltano e mettono in atto idea – ha proseguito il presidente. È cambiata la percezione di Genova e della Liguria. Perché questa era una regione che viveva con una sorte di ammortizzatore, di freno a mano tirato e ora invece è cambiato il vento, dopo molto tempo il PIL è cresciuto più della media nazionale e del nord ovest e c’è fermento. Un fermento che si tange in tutti i settori: i cantieri non solo si aprono ma vanno avanti, ci sono imprese che vogliono investire nel nostro territorio, e poi c’è il pnrr, i nuovi ospedali, la nuova diga, la rigenerazione urbana; e abbiamo ancora molto da fare ma quello che abbiamo fatto è solo un solco da seguire per fare ancora meglio e crescere. Per diventare davvero un modello, l’esempio che mi piace e che mi auguro ogni giorno per la mia regione – ha concluso Toti”.

“Ringrazio tutti i presenti, perché se sono qui è grazie a voi – ha esordito il sindaco di Genova Marco Bucci. Il nostro compito è quello che il modello Genova, sia un esempio per tutti. Abbiamo vissuto delle tragedie, ma noi abbiamo reagito e cambiato il modo di pensare. Nessuno quando ho iniziato pensava che Genova e la Liguria potessero diventare un posto dove la gente vuole vivere, vuole investire, dove il lavoro cresce. Abbiamo cambiato il sistema – ha concluso Bucci – abbiamo lavorato tutti insieme, costruendo qualcosa di importante che è stato riconosciuto in tutto il mondo e che deve essere un modello per tutti. O almeno questo sarebbe il mio desiderio ed è ciò che mi auguro”.