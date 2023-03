Viareggio Cup : eliminata la Sampdoria, il Sassuolo va in semifinale

Lerici. Da che parte cominciamo? Direi dal tabellino, che sintetizza subito come è andata a finire la sfida dei quarti.

Sassuolo-Sampdoria 2-1

Marcatori: Lolli al 18°, Corradini al 44° e Leonardi al 60°

Arbitro: Sig. Galligani di Pistoia.

Assistenti: Sig. Nanni di Pontedera e Sig. Dell’Agnello di Pontedera

Sassuolo: Zouaghi, Piantedosi (78° Fontana), Corradini, Foresta (78° Petrosino), Lolli, Ajayi (78° Sandro), Caragea (70° Railian), Parlato, Di Bitonto, Mata, Loporcaro (70° Rovatti).

A disposizione: Scacchetti, Rigo, Henriksen, Ackah, Knezovic, Deri

Allenatore: Francesco Pedone.

Sampdoria: Gentile; Matera (72° Di Mario), Pellizzaro, Peretti (80° Silvestri); Trevisan (46° Rossello), Savio, Valisena (72° Porzi), Straccio (84° Conte), Portaccio (80° Meloni); Leonardi, Tozaj (46° Ntanda).

A disposizione: Moro, Scardigno, Conti, Pozzato, Galluccio, Mosca.

Allenatore: Felice Tufano.

Logica dice che una sconfitta, con i vincitori della scorsa edizione del Torneo di Viareggio, poteva tranquillamente rientrare nella normalità dei pronostici, non di meno il mancato accesso alla semifinale (con la Fiorentina) non può non lasciare un poco di amaro in bocca… anche se le giustificazioni non mancano, ivi comprese le tante assenze dei big della Primavera, lasciati a casa per la scelta aziendale di prendere la competizione come un’occasione di lancio per chi ha avuto finora meno spazio, facendo anche grande ricorso agli Under 18, ma soprattutto il retrogusto d’amaro è dovuto alla miopia della terna arbitrale, che non ha visto, all’87°, una incredibile ‘tirata di maglia blucerchiata’, in area neroverde.

In fase di partenza, è sembrata una sfida fra l’italo albanese Asan Mata e l’italo tunisino Thomas Zouaghi – da una parte – e Simone Leonardi e Giacomo Gentile – dall’altra -, visto che i due portieri sono stati subito protagonisti nell’opporsi alle conclusioni dei due attaccanti.

Al 18°, tuttavia, Mata, innescato dal rumeno Adrian Caragea, ha servito a Nicolò Lolli la palla del vantaggio (1-0), che ha sorpreso Gentile, mentre Zouaghi è stato impeccabile nel deviare, a fil di palo, la replica di Leonardi.

E così, di fatto, si è arrivati al 44°, quando su corner, Corradini ha inzuccato in rete il raddoppio, per la gioia dell’ex Francesco Pedone, che ha accompagnato i suoi ragazzi negli spogliatoi, per l’intervallo, sul 2-0.

A riaprire il match, ci ha pensato, al 61°, il solito Leonardi con una perfetta una punizione a ‘foglia morta’, che – salvo l’utilizzo di piede diverso – ci ha ricordato quelle del ‘Marziano‘ Alviero Chiorri. Con questa marcatura, la punta doriana ha raggounto quota ‘nove’ nella classifica cannonieri.

Evidenziato che, in effetti, il Sassuolo – al 74° – avrebbe potuto chiudere l’incontro con un fortuito cross di Parlato (che è andato a stamparsi sulla traversa), d’altra parte la decisione che ha reso nullo il forcing finale dei blucerchiati, l’ha presa l’arbitro, incapace di vedere una clamorosa e prolungata strattonata alla maglia di Alessio Meloni, fatta – in area – da un difensore neroverde, poco prima del novantesimo. Una svista davvero eclatante, che è andata ad aggiungersi ad paio recriminazioni doriane per due penalty non concessi al 18° e 34° del primo tempo.

La Sampdoria esce dal Torneo, ma l’esperienza viareggina è da considerarsi – in ogni caso – positiva e soprattutto da ripetersi in futuro, perché essere invitati a partecipare ad un torneo giovanile con una storia importante come questo, deve essere considerato un privilegio irrinunciabile.