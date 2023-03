Viabilità, code sulle autostrade genovesi: disagi per cantieri su A12 e A26

Genova. Ancora disagi sulle autostrade genovesi, con diversi chilometri di code e rallentamenti registrate su alcune tratte interessate dai cantieri in atto per la messa in sicurezza delle infrastrutture.

Le principali criticità si segnalano sulla A12, dove ci sono code variabili di almeno due chilometri da Recco e Rapallo, in direzione di Livorno.

Problemi anche sulla A26, dove come spesso accade, sono segnalati incolonnamenti di almeno un chilometro tra il bivio con l’A10 e Masone, in direzione di Gravellona