Vertice in Regione con Toti, Rixi, Bucci e Signorini: “Il porto resta la priorità per il Pnrr”

Genova. Riunione questo pomeriggio in Regione tra il presidente della Liguria Giovanni Toti, il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Signorini e l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Al centro dell’incontro – si legge in una nota – gli obiettivi comuni tra amministrazione locale e nazionale per quanto riguarda il Pnrr e i nuovi impulsi necessari per gli investimenti che riguardano soprattutto i porti di Genova, Savona e Vado, che restano attualmente la priorità per le risorse da pianificare e spendere nei prossimi mesi”.