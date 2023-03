Verso Brescia-Genoa, Gilardino: “Momento fondamentale per la stagione, dobbiamo essere ambiziosi”

Genova. Il Genoa proverà a fare filotto e a cercare la terza vittoria consecutiva in un momento che lo stesso Alberto Gilardino nella conferenza pre-gara definisce “fondamentale della stagione”. Brescia-Genoa si disputerà domani alle 14 e mancheranno ancora Aramu e Coda, infortunati. Il mister lascia intendere che la sosta dopo questa partita dovrebbe essere utile per recuperarli nel modo migliore.

La consapevolezza di proseguire sulla scia delle ultime partite è ben presente nei giocatori, spiega Gilardino: “La mentalità sarà l’aspetto fondamentale, incontriamo una squadra che ha cambiato guida tecnica che ha più consapevolezza rispetto a prima, ha solidità difensiva, giocatori di qualità e rapidi davanti. Dovremo fare una partita mentalmente forte, decisa. Umità e sacrificio sono le prime cose che metteremo in campo domani. Ogni partita è come ho sempre detto è una storia a sé. Tutte quelle che abbiamo fatto sino a oggi le abbiamo affrontate con l’atteggiamento giusto, nel modo giusto. Dipende solo da noi: la volontà è di essere ambiziosi ed esigenti con noi stessi, questo è l’aspetto fondamentale. Io in primis e cerco di trasmetterlo. Dobbiamo essere vogliosi di andare alla ricerca del risultato attraverso la perseveranza nel lavoro quotidiano”.

L’amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha lasciato intendere in un’intervista alla Repubblica che Gilardino potrebbe essere sulla panchina del Genoa anche l’anno prossimo. Lui replica: “Lo ringrazio delle belle parole e anche la Società per la stima di questi mesi, ma il mio unico pensiero sono queste 9 finali che restano. Dobbiamo concentrarci ogni settimana, ogni giorno, su ogni sfida”.

Il caso Gudmundsson-Islanda, con il giocatore non convocato per le partite di qualificazione a Euro2024 per non aver accettato alcune condizioni, secondo quanto ha detto il commisario tecnico, pare non aver scosso il talento rossoblù, almeno secondo quanto dice Gilardino: “Albert si sta allenando come si è sempre allenato, è in buonissima condizione, è dentro la squadra. Non si deve accontentare, a volte non deve sparire dalla partita, essere sempre vigile, ha qualità, ha strappo, l’1 contro 1, deve metterlo in campo per 95 minuti e dobbiamo accenderlo durante la partita. Non lo vedo diverso, non è stato toccato minimamente”.