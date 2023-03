Genova. Furti messi a segno in almeno vent’anni e in tutto il nord e centro Italia. Una refurtiva accumulata del valore complessivo di 6milioni di euro. Ora la questura di Bologna cerca i legittimi proprietari dopo che nell’ambito della maxi operazione “Aurum” hanno trovato nelle disponibilità di un 70enne, incensurato e insospettabile, ora indagato a piede libero: diamanti, monete d’oro, gioielli, oggetti preziosi, ma anche un dente di mammut. Come detto i colpi sono stati messi a segno in vent’anni, stando a quanto riferito dalla Polizia, tutti i beni rivenuti si riferiscono a fatti accaduti fino alla data del 21 settembre 2022.

Beni sottratti a centinaia di cittadini e non sarebbe da escludere che tra le migliaia di oggetti recuperati dalla Polizia di Stato in mezzo possano esserci anche preziosi sottratti a qualche genovese negli ultimi vent’anni. Tutte le immagini della refurtiva sono disponibili qui. (LINK)

Un autentico tesoro che i poliziotti hanno recuperato in una serie di immobili del 70enne. Ad aprire la pista delle indagini il gran via vai di ricettatori nei luoghi delle disponibilità dell’uomo. Al momento, la questura bolognese è riuscita a restituire oggetti per un valore complessivo di 600mila euro. Inutile negare però che la strada è ancora molto lunga. A questo proposito la questura di Bologna ha diffuso un appello, soprattutto per l’area del Nord e del Centro, mettendo a disposizione le immagini delle migliaia di oggetti rubati e ha stilato le linee guida per i cittadini che negli ultimi vent’anni hanno subito un furto e che potrebbero ritrovare qualcosa che gli appartenesse, magari un caro ricordo di famiglia.

Suddivisione oggetti e come fare per visualizzarli:

I vari beni rinvenuti sono stati suddivisi per tipologia in diverse categorie e catalogati in lotti contrassegnati da un numero univoco. Ogni lotto potrà contenere più oggetti al suo interno. Quando si seleziona una categoria verrà mostrato, in alto a destra, il totale dei lotti presenti ma non il numero totale degli oggetti catalogati in quella categoria. Per visualizzare tutti i beni presenti, sarà sufficiente premere su di una foto qualsiasi e scorrere con le frecce direzionali che compariranno sui lati della foto.

Inoltre, in ogni foto ingrandita, in basso a sinistra, è stato inserito un link “Vedi tutti gli oggetti di questo lotto”.

Informazioni utili per il riconoscimento e per la restituzione dei beni:

Come già anticipato, la pagina web è suddivisa in varie categorie contenenti vari lotti dei beni rinvenuti. Ogni categoria avrà un’ulteriore categoria denominata “nomecategoria-GENERICI”, le quali includeranno le immagini non rientranti nelle categorie specifiche. Vi sarà anche una categoria “VARIE” che racchiuderà tutti gli oggetti non classificabili nelle varie aree specifiche.

Per il riconoscimento, una volta ingrandita la foto, in basso a sinistra, comparirà il numero di riferimento univoco dell’oggetto (comunque riportato in ogni immagine) da annotare e comunicare successivamente all’operatore telefonico.

Come fare per rientrare in possesso dei propri oggetti:

Per agevolare le operazioni di restituzione nel caso si riconoscano uno o più oggetti, prima di telefonare, è necessario accertarsi di essere in possesso della relativa denuncia di furto, comunicandone gli estremi all’operatore telefonico, insieme al numero/i di riferimento dell’oggetto e la categoria di appartenenza. Nel caso non si abbia più la copia della denuncia, le tempistiche per la restituzione potrebbero dilatarsi nel tempo poiché sarà necessario fissare un apposito appuntamento per formalizzare l’atto.

Come e quando contattare la questura di Bologna:

Tutti i beni rivenuti si riferiscono a fatti risalenti fino alla data del 21.09.2022 e, in considerazione dell’ingente mole di oggetti rinvenuti, questa sezione verrà frequentemente aggiornata con l’aggiunta di nuove foto. A tale scopo ogni categoria riporterà, in alto a destra, la data dell’ultimo aggiornamento.

Si consiglia pertanto di visitarla costantemente nel caso non si trovassero subito i propri beni.

Per la gestione degli appuntamenti e delle operazioni di restituzione è stato istituito un apposito numero telefonico che potrà essere contattato nelle seguenti fasce orarie:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 all’ utenza:

0516401776 (diretto)