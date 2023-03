Vela, sessantacinque iscritti e prime sfide al 32° Campionato Intercircoli

Genova. È partito il 32° Campionato Intercircoli con la prima prova svoltasi ieri nello specchio di mare chiamato campo “Charlie” situato a sud della lanterna. L’edizione del 2023 inizia positivamente con un ritorno ai fasti del passato e il raggiungimento di un numero di partecipanti importante, ben 65 iscritti, atteso da anni.

“Tale risultato non è casuale – sorride il coordinatore del Comitato Intercircoli Giuseppe Scarfì – ma è figlio dell’aver deciso di inserire, una classe metrica (no spi) che non necessita di certificati di stazza per regatare. Si tratta di armatori che amano uscire in mare in famiglia e/ o con amici e questo tipo di regata è una occasione straordinaria per confrontarsi tra loro e creare entusiasmo”.

I partecipanti alla classe metrica, la più numerosa, toccano quota 25. Questa prima prova (foto Eros Zanini) è stata caratterizzata da sole e vento proveniente da est, sud-est con rotazione verso sud-est e una intensità variabile da 8-10 nodi con raffiche fino a 12-13 nodi, mare poco mosso, condizioni ideali per questo tipo di regata.

In evidenza i soliti noti: Imxtinente di Adelio Frixione si impone nella categoria “regata crociera” mentre nella categoria gran crociera B si registra un primo posto a pari merito tra l’imbarcazione Ziggy di Andrea Nasuti e l’imbarcazione Indiana II di Giuseppe Scarfì. Nella categoria gran crociera CD sorride Sbanca di Andrea Bocchietto. Per quanto riguarda la categoria Metrica “overall” affermazione per Woodstock di Emanuele Picasso. Nelle classi monotipo, J24, abbiamo la vittoria di Coyote di Mario Lazzeri e la vittoria di Tabu 3 di Francesco Ribaudi nella classe J80.

Le classifiche sono al momento provvisorie a causa di alcune proteste che dovranno essere discusse e giudicate prossimamente. Prossime prove sempre sul campo “Charlie” nel fine settimana del 18 e 19 marzo.