Vela, domenica la prova costiera del 32° Campionato Intercircoli

Genova. C’è grande attesa per la quarta giornata del 32° Campionato Intercircoli programmata per domenica 26 marzo. Questa prova, a differenza delle altre, si terrà nella zona a Levante di Genova, con partenza nelle acque a sud di Boccadasse.

Il percorso, questa volta, sarà un grande triangolo con boe predisposte in punti geografici prefissati. Se il vento non sarà nella direzione auspicata, il presidente del comitato di regata, Danilo Fiore, a suo esclusivo giudizio posizionerà una boa suppletiva di “disimpegno” per consentire la classica partenza in andatura di bolina.

“Il percorso sarà più lungo del solito, lunghezza pari circa 10 miglia, e per questa ragione viene considerata la possibilità per le classi ‘metriche’ di usare vele non inferite (spinnaker/gennaker) – afferma Giuseppe Scarfì, presidente del Comitato Intercircoli – Tale decisione, insieme alle condizioni meteo previste al momento, come mare mosso e vento fresco da scirocco, insieme al posizionamento a triangolo del campo di regata, potrebbero cambiare le classifiche in modo significativo, ma questo è il bello della vela”.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela “il Pontile”, ASD Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale. Soc. Ass, ASPER (Associazione Sportiva Pesca e Ricerca), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D. e Club Vela Pegli. Gli sponsor sono Assonautica, Mostes e Digielle insieme agli artigiani Maurizio Buffa e Fabio Amato.