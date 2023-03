Vandali in azione nel sottopasso di piazza della Nunziata: divelto il quadro elettrico e strappati i cavi

Genova. Vandali in azione ieri sera nel sottopasso di piazza della Nunziata. Ignoti hanno divelto lo sportello del quadro elettrico, strappato i cavi e danneggiato alcune plafoniere.

Sul posto sono arrivati i tecnici di Enel per il ripristino ma è stato richiesto l’intervento di Amiu per la bonifica. In terra infatti durante il sopralluogo sono state trovate bottiglie, siringhe e deiezioni.

Il sottopasso è chiuso da ieri sera e sarà riaperto solo dopo la messa in sicurezza e la bonifica. Sul posto sopralluogo anche della Digos ma il blitz dei vandali non avrebbe alcuna correlazione con gli altri episodi di danneggiamento dei giorni scorsi, tra cui l’imbrattamento di un’auto della croce rossa invia Brignole De Ferrari e il taglio dei cavi di una telecamera in corso Firenze.