Valorizzazione del paesaggio olivicolo, torna il concorso Miglior Uliveto

Chiavari. Torna anche quest’anno il concorso Miglior Uliveto, promosso come sempre dal comune di Leivi, con l’obiettivo di conservare e valorizzare il paesaggio olivicolo del territorio.

Per partecipare all’iniziativa, aperta a tutti i conduttori di terreni di almeno 2000 m², è necessario iscriversi compilando i moduli presenti sul sito e inviarla, entro le ore 12 del 31 marzo 2023, al Comune di Chiavari via pec o posta ordinaria, oppure consegnare la domanda direttamente all’ufficio protocollo di Palazzo Bianco.

Una commissione di tecnici del settore provvederà alle opportune valutazioni per definire la graduatoria finale dei partecipanti di ogni comune. Il 23 luglio, a Leivi, si svolgerà la premiazione dei classificati.

“I nostri olivicoltori sono eroi, tutelano la terra e diffondono la cultura dell’olio, patrimonio di eccezionale valore. Questo concorso è un appuntamento fisso che vuole celebrare il loro impegno, la loro costanza e tutti gli sforzi che quotidianamente mettono in campo per arrivare ad ottenere un prodotto di qualità” afferma Gianluca Ratto, assessore alla promozione della città e all’agricoltura del Comune di Chiavari che aderisce all’iniziativa.

E prosegue: “Chiavari è entrata a far parte dell’associazione Città dell’Olio per promuovere a 360° l’immagine del nostro extravergine. Come gli scorsi anni, in autunno, organizzeremo anche passeggiate in collina tra gli storici uliveti e le crêuze a picco sul mare, con degustazioni di prodotti tipici”.