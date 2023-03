Valle Scrivia, “No ai licenziamenti alla Moog di Casella”: il comunicato dell’Rsu

Casella. Lunedì scorso è arrivata la notizia di 21 esuberi su 105 lavoratrici e lavoratori alla Moog del sito di Casella. Lo ricorda la rappresentanza sindacale unitaria della Moog, azienda attiva nel settore dell’automazione industriale.

La Fiom di Genova ha subito proclamato 4 ore di sciopero come prima risposta all’azione messa in atto dall’azienda. Nell’incontro dell’8 marzo 2023 tra azienda e sindacato si è avviata una discussione per provare ad impedire i licenziamenti.

La procedura di licenziamento a oggi resta sul tavolo e la rsu aziendale e la Fiom di Genova mantengono aperto lo stato di agitazione con 4 ore di sciopero a fine turno per la giornata odierna e lo sciopero di tutte le prestazioni di straordinario fino a nuova comunicazione.

La prossima riunione è stata fissata per il prossimo 20 marzo 2023. Dopo il 20 marzo ci sarà un nuovo confronto con i lavoratori per valutare l’esito dell’incontro e decidere il proseguo del percorso.