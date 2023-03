Val Varenna, ultimati i lavori di messa in sicurezza in via superiore Razzara

Genova. Ultimati i lavori di sistemazione idrogeologica di via Superiore Razzara, in Val Varenna, sulle alture di Pegli. L’intervento, dal costo di oltre 232.000 euro, ha interessato il consolidamento della carreggiata stradale e opere di ingegneria idraulica per la regolazione del deflusso di un rivo tombinato sotto la viabilità, oltre che interventi diffusi di riqualificazione e contenimento delle scarpate e regimazione delle acque di superficie.

«Un intervento atteso da tempo che elimina finalmente le criticità conseguenti a eventi meteo avverse degli ultimi quindici anni» spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi

«La strada, rifinita con un nuovo manto asfaltato – dice il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua – è stata in alcuni tratti allargata, consolidati i versanti franosi e inserite anche protezioni che migliorano la sicurezza per le auto in transito. La cura dei collegamenti con le vallate è fondamentale per prevenire lo spopolamento e dare una risposta efficace ai residenti a garanzia degli spostamenti quotidiani nei tragitti casa-lavoro e scuola-lavoro».

In particolare, i lavori, seguiti dalla Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate del Comune di Genova, hanno riguardato, tra i diversi interventi, nel primo tratto di via superiore Razzara, l’allargamento della sede stradale con un nuovo cordolo in cemento armato e nuova ringhiera a parapetto, la messa in sicurezza del ciglio di valle della carreggiata con una nuova opera di sostegno in muratura e ringhiera metallica a parapetto. Nel secondo tratto, poco prima del nucleo rurale di via Razzara, è stato consolidato il ciglio di valle della carreggiata. Inoltre, poco prima del tratto terminale della via Razzara è stata ripristinata la stabilità di una parte di scarpata sopra strada, con la demolizione e ricostruzione dell’opera di sostegno in gabbioni di pietrame.