Uomo travolto e ucciso da un treno, circolazione ferroviaria nel caos a Ponente

Genova. Problemi alla circolazione ferroviaria stamattina in Liguria a causa di un investimento mortale in uscita dalla stazione di Imperia, in direzione Ventimiglia.

A causa dell’incidente, la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 10.25 tra Taggia Arma e Imperia. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria: per i passeggeri saranno approntati autobus sostitutivi.

Trenitalia fa sapere che il treno IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (10:54) oggi termina la corsa a Imperia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. Il treno IC 745 Ventimiglia (11:03) – Milano Centrale (14:55) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personali di assistenza clienti di Trenitalia.

Alle ore 11.50 Trenitalia ha ricevuto nulla osta dalle autorità competenti per riprendere la circolazione su un binario a senso unico alternato. La circolazione sta quindi tornando progressivamente alla normalità

Come riporta Riviera24, per l’uomo, dall’età apparente tra i 60 ed i 70 anni, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche la polizia scientifica e il medico legale, che stanno compiendo accertamenti.

Sul posto è accorso il personale di Trenitalia, insieme con i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.