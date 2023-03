Università di Genova, la prima medaglia al merito è per Sofia Sacchitelli e la sua lotta per la ricerca sulle malattie rare

Genova. La prima medaglia d’oro al merito della storia dell’Università di Genova va a Sofia Sacchitelli, la ragazza di 23 anni, genovese, studentessa di Medicina, colpita da un raro tumore al cuore.

Un riconoscimento straordinario al coraggio della sua studentessa di medicina, che ha deciso di non arrendersi e di trasformare il dolore in speranza e in un’occasione per la ricerca scientifica. Insieme alla mamma e a sua sorella Ilaria, ha fondato l’associazione “Sofia nel cuore” che raccoglie fondi per aiutare i medici a studiare la sua malattia e trovare una cura.

“Un esempio di tenacia che Sofia ha voluto condividere con noi tramite una lettera letta da sua sorella in occasione della festa della donna in Regione Liguria. Forza Sofia e grazie. A te va l’abbraccio di tutta la Liguria”, sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Sofia ha scoperto di avere un angiosarcoma cardiaco all’atrio destro, un tumore molto aggresivo e che colpisce una persona su 3 milioni, il 10 novembre 2021. Ed è dopo avere saputo della prognosi, praticamente una condanna a morte, che ha deciso di non arrendersi e di voler “lasciare qualcosa”. Insieme alla sorella Ilaria e a Mariangela Guido ha fondato l’associazione Sofia nel cuore e ha avviato una raccolta fondi per portare avanti un progetto di ricerca scientifica per trovare nuove soluzioni farmaceutiche efficaci a questa rara forma di tumore.