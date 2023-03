Una grande Colombo batte il Sant’Anna e risale al quartultimo posto

Genova. Grinta e determinazione sino alla fine. La Colombo Genova sfodera un’altra ottima prestazione, batte al PalaDiamante di Bolzaneto 3-1 (25-16, 25-23, 19-25, 25-22 i parziali) il Sant’Anna Tomcar e torna al quart’ultimo posto a tre punti proprio dai torinesi e dal Cus Genova quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

I giovani ragazzi bianconeri superano un match chiave nella corsa per la salvezza mostrando maturità e consapevolezza nei mezzi.

Coach Bottaro, assistito da Mancini e dal team manager Truffa, deve rinunciare a Zoratti, ma ritrova Rampa e schiera così Lottero in regia, Tomà opposto, Coser e Conoci schiacciatori, Cai e Menichini centrali, Rampa libero.

La Colombo parte forte, trascinata dalla diagonale Lottero-Tomà, mette sotto gli ospiti con la battuta e allunga (16-10). Lottero distribuisce bene il gioco e manda a segno tutti i suoi attaccanti per il 25-16. Bene anche Conoci e Cai.

Secondo set molto importante per l’andamento del match, la Colombo conduce ma gli ospiti provano a reagire. Bottaro inserisce Coppolecchia, che dà nuove energie all’attacco. Nel finale Coser è decisivo assieme a Rampa e Tomà. La Colombo difende con grande intensità. Coser chiude con un mani out uno scambio lungo e poi sul 24-23 sigla il servizio vincente per il 25-23 finale. Bene anche Menichini.

Terzo parziale lottato sino a metà set, poi il Sant’Anna col servizio fa male e scappa via (18-12), la Colombo tiene ma non recupera e i torinesi, bravi al centro, accorciano le distanze con un 25-19. Buon ingresso di Salvador.

Quarto set con la Colombo che riparte con decisione, Lottero gestisce molto bene e Tomà fa la differenza. Battuta e muro/difesa trascinano la Colombo sul 15-10. Coppolecchia spinge i suoi, bene anche Rampa che non molla un pallone. Il Sant’Anna rientra sul 21-22, ma la Colombo, grazie a Tomà fa 24-21 e poco dopo chiude 25-22 e porta a casa tre punti d’oro.