Una giornata di tennis per suppotare l’associazione “Sofia del cuore”: l’evento benefico di Cus Genova

Genova. Continuano le iniziative benefiche del CUS Genova. Nella giornata di martedì 25 aprile è previsto l’evento “Sofia nel Cuore”, in collaborazione con Panificio Le Fornarine, a supporto del progetto di ricerca di Sofia Sacchitelli, studentessa genovese affetta da angiosarcoma cardiaco.

Giovane studentessa di medicina, Sofia ha aperto una raccolta fondi per implementare la qualità delle terapie per i pazienti affetti dalla sua stessa malattia. È proprio a questa nobile causa che la polisportiva universitaria vuole contribuire con l’aiuto di un partner, il Panificio Le Fornarine, che negli ultimi anni ha organizzato e sostenuto questa e altre iniziative sociali.

Un evento nato anche dall’impulso di Giorgia Macciò, tennista del CUS Genova in Serie C nonché amica di Sofia. La sua spinta, unita alla sensibilità del CUS Genova e del Panificio Le Fornarine, ha dato così il via all’organizzazione di questo evento benefico.

Il 25 aprile presso la sede di Via Monte Zovetto è prevista una giornata di tennis con coppie formate in base al livello dichiarato. Il costo d’iscrizione, da effettuarsi entro il 20 di aprile tramite WhatsApp al numero 3492988589, è costituito da un’offerta minima di 20 €, con incasso devoluto interamente all’Associazione “Sofia nel Cuore”. Compresa nell’iscrizione una t-shirt della giornata.

Un’ottima occasione per praticare sport e per supportare la nobile causa di Sofia.