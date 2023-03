Un adesivo sulla faccia di Vialli, vandalizzata l’opera di Tiler a Marassi

Genova. Un adesivo, con l’immagine di un vecchio topo con la t-shirt della Sampdoria, è stato appiccicato sulla faccia di Gianluca Vialli nell’opera rappresentata da Tiler, il noto street artist genovese, a Marassi.

“Questa mattina mi sono svegliato ricevendo queste fotografie. Quanto mi dispiace per certa gente, qui non si tratta di un attacco al mio lavoro ma della mancanza di rispetto spinta al limite” scirve Tiler sulla propria pagina Facebook.

E prosegue: “Sfottersi tra tifosi già non ha molto senso, nessun altro sport se non il calcio, permette l’umiliazione dell’avversario. In questo caso stiamo parlando di umanità e non di calcio”.

“Mettere un topo anziano sul viso di un uomo che avrebbe fatto di tutto per avere la possibilità di invecchiare è un gesto ignobile. Fortunatamente l’opera è stata già ripulita ma credo che il gesto in se sarà difficile da lavar via” conclude Tiler.

[fonte fotografia: pagina Facebook Tiler]