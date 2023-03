Uccise il figlio di 3 anni e la madre facendone a pezzi il corpo: disposta in appello una nuova perizia psichiatrica

Genova. Una nuova perizia psichiatrica per Giulia Stanganini, condannata in primo grado all’ergastolo per aver ucciso la madre depezzandone il corpo e solo 5 mesi prima il figlioletto di 3 anni (il reato fu scoperto successivamente). L’ha disposta la Corte di assise d’appello di Genova nell’ambito del processo di secondo grado per il duplice omicidio. A chiedere la nuova perizia è stato il legale di Stanganini, l’avvocato Chiara Mariani.

Non si tratta della prima perizia psichiatrica sulla 37enne pluriomicida ma le due precedenti, entrambe svolte nella fase delle indagini avevano avuto esiti, contrastanti mentre in primo grado fra l’altro, la corte d’assise non aveva concesso una nuova perizia psichiatrica.

Nel corso del primo incidente probatorio, disposto solo l’omicidio della madre e il cadavere fatto a pezzi la donna era stata dichiarata del tutto incapace di intendere e di volere. Quando era stata disposta la perizia sull’omicidio del figlio invece il perito del gip aveva detto che la donna era capace di intendere e di volere: il secondo perito aveva anche rivalutato la precedenza perizia e aveva detto che la donna era completamente capace di intendere al momento dell’uccisione delle madre ma era stata dichiarata seminferma nella fase successiva, quella del terribile depezzamento del cadavere, avvenuto alcuni giorni dopo. In ogni caso nel giudizio di primo grado neppure di questa seminfermità per uno dei tre fatti imputati era stato tenuto conto dai giudici che per questo l’avevano condannata all’ergastolo, la pena più alta e superiore alla stessa richiesta del sostituto procuratore Stefano Puppo, che aveva chiesto 28 anni di carcere.

Le indagini della squadra mobile, coordinate dai sostituti procuratori Stefano Puppo e Sabrina Monteverde, erano partite il 24 aprile del 2020, quando Stanganini era andata in Questura spiegando di aver fatto a pezzi il corpo della madre, Loredana Stupazzoni, trovata qualche giorno prima impiccata nell’abitazione che le due donne condividevano in via Bertuccioni, a Marassi.

La polizia non le aveva creduto, l’aveva arrestata per aver smembrato il cadavere e indagata per omicidio. Neanche un anno dopo, in carcere le era stata notificata una nuova ordinanza di custodia, con l’accusa di aver assassinato il figlio Adam, neppure 3 anni, il 22 novembre 2019 nella loro casa di via Berghini, a San Fruttuoso. Era stata la stessa donna a confessare l’omicidio a una compagna di cella. Stupazzoni, 63 anni, aveva accolto in casa la figlia Giuliana Stanganini proprio in seguito alla morte di Adam.

Una morte, inizialmente etichettata come una disgrazia, ma la madre di Giuliana aveva dei sospetti sulla figlia. Per questo le due donne litigavano spesso e la63enne, per tre volte, aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto e in un’occasione si era rifugiata dall’ex marito. Il padre del piccolo Adam aveva raccontato ai poliziotti che una volta l’ex compagna aveva messo le mani al collo della madre e in un’ altra occasione l’aveva ferita con delle forbici. Stanganini inoltre, alla madre, rubava la pensione. Secondo quanto ricostruito invece il piccolo Adam sarebbe stato ucciso perché la madre non ne sopportava il pianto e, come aveva scritto il giudice Riccardo Ghio, Stanganini era “inadeguata” rispetto ai compiti della maternità, basti pensare che il bimbo a quasi tre anni veniva nutrito quasi completamente a omogeneizzati e talvolta veniva messo a dormire legato al passeggino.

Analizzando le ricerche fatte online da Stanganini, gli investigatori avevano trovato frasi come “madri che uccidono i figli” e “come uccidere un bambino”. Il piccolo poi era stato soffocato, probabilmente con un cuscino.

Il perito consegnerà la nuova relazione tra 70 giorni. Per questo la discussione è stata rinviata al prossimo 13 giugno.