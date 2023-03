Tutti assolti in appello nel processo Torre piloti bis, la rabbia in aula di Adele Chiello: “Mio figlio si è ucciso da solo?”

Genova. La Corte di appello di Genova ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” tutti gli imputati nel processo bis per il il crollo della torre piloti del porto di Genova avvenuto il 7 maggio 2013 per l’urto della Jolly Nero provocando la morte di 9 persone.

Il processo bis era incentrato sulla collocazione della torre a filo banchina sul molo Giano e quindi sulla responsabilità di chi l’ha costruita e ha consentito che per anni restasse a lì nonostante il potenziale pericolo di un urto sul molo da parte di una nave come accadde quella sera.

Rabbia in aula della mamma di Giuseppe Tusa, una delle nove vittime delle crollo, Adele Chiello Tusa che, alla lettura della sentenza, con i giudici ancora in aula si è alzata in piedi: “Mio figlio e gli altri si sono ammazzati da sola? Giudici voi non ce l’avevate un figlio lì sotto. Ma i potenti non si toccano vero? Il porto di Genova non si tocca”.

Il pg Enrico Zucca aveva chiesto la condanna a 2 anni e sei mesi per l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale Capitanerie. In primo grado era stato condannato a tre anni, l’assoluzione per Fabio Capocaccia, ex commissario del Comitato autonomo portuale (2 anni in primo grado), la condanna a un anno per Angelo Spaggiari, strutturista (1 anno e 6 mesi), Paolo Grimaldi (2 anni), e Mario Como, strutturista (1 anno e 6 mesi) e la conferma a un anno per Giovanni Lettich, della Corporazione piloti

I giudici di appello avevano riaperto l’istruttoria e disposto una perizia sull’incidente. Il consulente aveva stabilito che “l’unica manovra pericolosa della Jolly Nero, negli ultimi 3 anni prima della tragedia, era stata solo quella del 7 maggio di dieci anni fa”.

Gli imputati erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Enrico Scopesi, Sabrina Franzone, Giuseppe e Chiara Sciacchitano, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Emanuele Olcese.

Il processo sulla costruzione era nato grazie alla madre di Giuseppe Tusa, una delle vittime, che si era opposta alla richiesta di archiviazione. Il filone principale sul crollo è arrivato alla sentenza definitiva. Era stato assolto il pilota del porto Antonio Anfossi (4 anni in primo grado ) e confermate le assoluzioni per Giampaolo Olmetti, comandante d’armamento e per il terzo ufficiale Cristina Vaccaro.

Gli Ermellini avevano però ordinato la riduzione delle pene per il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni (avv. Romano Raimondo), per il primo ufficiale della nave Lorenzo Repetto (avv. Pasquale Tonani) e per il direttore di macchina Franco Giammoro (avv. Paolo Costa) che nei mesi scorsi hanno concordato la pena: Paoloni ha concordato 7 anni (da 9 anni e 11 mesi), Repetto a 5 anni (da 8 anni e 6 mesi) e Giammoro a 4 anni (da 7 anni).