Turismo e promozione territoriale, giornalisti viennesi alla ‘scoperta’ di Genova

Genova. In questi giorni una delegazione di cinque giornalisti austriaci è in visita nella nostra città, per promuovere il nuovo collegamento diretto Vienna – Genova. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune, in collaborazione con Enit Vienna e Ferrovie austriache, per valorizzare l’attrattività della destinazione Genova verso il mercato austriaco.

«Il Nightjet Vienna – Genova è una grande occasione per implementare il turismo dall’Austria: attraverso un collegamento diretto, comodo e sostenibile, i visitatori arrivano direttamente nel cuore della nostra città, alla stazione Principe. Un’ottima opportunità per visitare Genova, ma anche per assistere all’arrivo del team genovese e di quello austriaco nel Grand Finale di Ocean Race – ha commentato l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – In quest’ottica, lavoriamo per far conoscere e promuovere ulteriormente la destinazione Genova, anche attraverso scambi con la stampa che racconterà la nostra città sulle pagine dei principali quotidiani austriaci».

Durante il soggiorno genovese, i giornalisti Diana Zwickl (Kronen Zeitung), Regina Rauch-Krainer (Kleine Zeitung), Heide Rampetzreiter (Die Presse), Daniela Kittner (Kurier), Verena Mitterlechner (Oberösterreichische Nachrichten) hanno, tra l’altro, visitato la città vecchia con le sue botteghe storiche, Spianata Castelletto, via Garibaldi e i Palazzi dei Rolli, le Sale Paganiniane, il Museo dell’Emigrazione Italiana, i parchi e la Passeggiata di Nervi e il borgo marinaro di Boccadasse.