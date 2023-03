Tunnel subportuale, incontro all’Università: parte il percorso “Dialoghi in città”

Genova. Domani, alle 11, in via Balbi 5 nell’aula Meridiana (secondo piano), nell’ambito di Dialoghi in città, il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali – DISPI dell’Università di Genova, il Comune di Genova, Autostrade per l’Italia e lo Studio Renzo Piano Building Workshop incontreranno la comunità studentesca sul progetto del tunnel sub-portuale.

È il primo intervento considerato dal percorso dialogico, avviato a gennaio 2023 tra istituzioni, associazioni, comitati, gruppi di interesse e aziende per favorire la riflessione pubblica della città di Genova su se stessa, nell’ambito delle strategie di rigenerazione urbana.

Dialoghi in città è affidato al Dipartimento di Scienze politiche e internazionali – DISPI dell’Università di Genova ed è condotto da un gruppo di lavoro formato da docenti, ricercatori e studenti, anche di altri dipartimenti dell’Ateneo, coordinato dal professor Andrea Pirni.

Il percorso dialogico mette a disposizione le informazioni, attiva il confronto e promuove l’inclusione nel dialogo. Non sostituisce il processo decisionale e realizzativo dei progetti, che rimane competenza e responsabilità delle amministrazioni pubbliche, ma rende possibile la loro ottimizzazione alla luce delle osservazioni che emergono dal dialogo stesso. Non è un dibattito pubblico ex lege poiché gli interventi considerati non rientrano nelle previsioni del DPCM 76/2018. Tuttavia, l’amministrazione comunale di Genova ha attivato questa forma di dialogo con la cittadinanza per intensificare e rendere continuativa la comunicazione tra le istituzioni e la città.

Il sito Dialoghi in città fornisce le informazioni relative al progetto e le modalità di coinvolgimento nel percorso.

Il programma di domani prevede, alle 11, i saluti istituzionali di Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università di Genova. Poi l’introduzione di Daniela Preda, direttrice del Dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di Genova.

A seguire, dialogheranno: l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora; il discipline leader Architettura e Paesaggio – TECNE Gruppo Autostrade per l’Italia Enrico Francesconi; la project manager Tunnel Subportuale – Autostrade per l’Italia Gabriella Lotito; il dirigente comunale Maurizio Michelini; Alessio Montanari architetto Renzo Piano Building Workshop; il direttore del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture dell’Università di Genova Enrico Musso; l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi; il presidente del Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità dell’Università di Genova Andrea Pirni; Luigi Priano partner Renzo Piano Building Workshop; il project leader Progetti Speciali Genova – Autostrade per l’Italia Alberto Selleri. Invitati anche i presidenti dei Municipi I Centro Est, II Centro Ovest e VIII Medio Levante.