Tunnel Fontanabuona, l’assemblea pubblica del comitato contro l’opera: “Progetto scempio”

Rapallo. Per “conoscere il reale impatto che il tunnel della val Fontanabuona avrà sul territorio di Rapallo” il comitato cittadino nato “per contrastare il progetto/scempio di Autostrade” ha organizzato per domani sera a Rapallo un incontro con la cittadinanza che potrà ascoltare l’intervento di alcuni esperti.

Nel corso della serata, ha spiegato oggi uno dei promotori del comitato, Andrea Carannante, “sarà presentato il progetto attraverso i documenti originali di Autostrade”.

Interverranno in remoto il giurista ambientale Marco Grondacci e l’avvocato Piera Sommovigo. La serata proseguirà con un dibattito aperto al pubblico. Alla assemblea sono stati invitati tutti i rappresentanti istituzionali, di maggioranza e opposizione. La riunione si terrà in via Volta presso il circolo Aurora.