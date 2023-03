Trovati tre ordigni bellici vicino a Corso Montegrappa: intervento degli artificieri

Genova. Tre ordigni bellici sono stati ritrovati questa mattina nell’area verde di via Monte Cengio, traversa di Corso Montegrappa, strada chiusa e riaperta al traffico per gestire le operazioni di messa in sicurezza.

La scoperta dei reperti, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, è stata fatta intorno alle 10.30 da giardinieri che lavoravano in nell’area.

Sul posto sono giunti prima i poliziotti delle volanti, poi gli artificieri della polizia di Stato, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Non è la prima volta che in città vengano ritrovati ordigni bellici. È successo a dicembre scorso in via Avio, a Sampierdarena, dove un presunto ordigno bellico è stato ritrovato durante i lavori di ristrutturazione all’interno di un box.

Un altro, sempre a dicembre scorso, è stato trovato a Busalla, in Vallescrivia, non lontano dall’autostrada A7. La bomba era stata molto probabilmente portata in superficie dalle forti piogge e trascinata a valle.

Un altro ancora era stato trovato a giugno scorso nel porto passeggeri, durante i lavori di dragaggio previsti per mantenere le quote di fondale necessari alle manovre in sicurezza delle navi da crociera in accosto a Ponte dei Mille.