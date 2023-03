Trionfo per il Cus Genova ai giochi universitari di sci in Val di Zoldo

Genova. La formazione del CUS Genova e del Circolo Universitario Genovese si conferma al primo posto per il secondo anno di fila ai Giochi Universitari di Sci, organizzati dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario. Una manifestazione che coinvolge studenti senza punteggio FIS, dipendenti universitari e dirigenti del CUS.

Primo posto, dunque, per la selezione genovese, con il podio completato dal CUS Bologna e dai padroni di casa del CUS Venezia. Un primo posto indiscusso merito dei tanti piazzamenti ottenuti in tutte e tre le categorie: quella degli studenti, quella dei dipendenti universitari e quella dei dirigenti CUS. Un bottino caratterizzato da due primi posti, un secondo posto e cinque terzi posti, nonché da un primo, un secondo e un terzo assoluti.

Tra gli studenti da segnalare i due terzi posti di Maddalena Ferrari (Medicina) e il terzo posto di Filippo Solari (Ingegneria). Ottimo primo e secondo posto per Lara Trucco, primo posto per Paolo Devoli e terzo posto per Roberta Fontana tra i Dirigenti CUS. Inoltre, due terzi posti per Laura Miglio tra i dipendenti universitari. Da segnalare, infine, il primo posto assoluto il primo giorno di gare e il secondo nel secondo giorno da parte di Trucco tra le donne, così come il terzo posto assoluto di Devoli in uno dei due giorni di gara.

“Ci siamo imposti nelle due gare di slalom gigante in entrambe le giornate, precedendo il CUS Bologna. La stretta collaborazione tra CUS e CUG continua a regalare risultati eccellenti e di grande soddisfazione grazie alla volontà e al lavoro delle dirigenze – commenta Paolo Devoli, responsabile della squadra: Indiscusse le qualità tecniche dei partecipanti ma è grazie allo spirito di squadre, alla voglia di impegnarsi e all’entusiasmo messo in campo che il gruppo conferma ottimi risultati. Un ringraziamento agli organizzatori, in particolare a Massimo Zanotto, Presidente del CUS Venezia”.

“È stata un’esperienza magnifica che mi ha permesso di conoscere tante persone, da tutta Italia – sottolinea Filippo Solari, studenti di Ingegneria, terzo tra gli studenti maschili in una delle due giornate di gara -. Si sente proprio lo spirito sportivo che c’è, ma anche lo spirito di amicizia che si viene a creare anche con gli altri ragazzi degli altri CUS. L’anno scorso non ero riuscito a raggiungere il podio, conquistato quest’anno con grandissima emozione, il momento che ricordo con più piacere. Ringrazio di cuore Paolo Devoli dal punto di vista tecnico e Marco Midoro per l’organizzazione”.

Questo l’elenco dei membri della squadra di CUS Genova e Circoli Universitario Sportivo: Maddalena Ferrari, Roberta Fondata, Alessia Limberti, Laura Miglio, Lara Trucco, Desirée Viotti, Raffaello Biagini, Paolo Devoli, Marchi Ghia, Marco Midoro, Carlo Alberto Niccolini, Filippo Solari, Ivan Zignego.