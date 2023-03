Recco. Tragedia a Recco, in via Roma, dove una donna di circa 90 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto intorno alle 14.30.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Come riportato dai soccorritori, è morta sul posto.

Secondo le prime informazioni, la donna stava attraversando sulle strisce quando l’auto l’ha travolta senza scampo.