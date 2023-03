Tra cantieri e vento forte ennesima giornata di disagi sulle autostrade liguri

Liguria. Giornata difficile, e purtroppo non è una novità, per gli automobilisti sulle autostrade liguri. Sono già diversi i chilometri di coda, in particolare in A10 e A26, soprattutto a causa dei cantieri ma anche il vento sta creando non pochi problemi.

Di seguito, al netto di diversi rallentamenti tra Savona e Genova, il dettaglio delle situazioni più critiche al momento.

Per quanto riguarda l’A10, coda di 1 km tra Spotorno e Feglino (in direzione Francia) causa lavori; rallentamenti di 1 km tra Borghetto e Albenga (in direzione Francia) causa lavori. Segnalato, poi, vento forte tra Savona e Arma Di Taggia e tratto sconsigliato ai telonati e alle roulotte tra Savona e Pietra Ligure in entrambe le direzioni.

Presente anche 1km di coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano (direzione Ventimiglia) per lavori; coda di ben 4km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori (direzione Genova) per lavori. Infine, divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze (entrambe le direzioni) per vento forte.

Continua la coda in uscita a Genova Pra’ in entrambe le direzioni a causa del rallentamento delle operazioni al Terminal Psa a causa del vento.

Sulla A26, invece, coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone (direzione Gravellona Toce) per lavori. Coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia (direzione Genova Voltri) per lavori.