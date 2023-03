Tour di solidarietà con il popolo ucraino, a Genova il primo concerto con la pianista Yulia Yurchak

Genova. Una serie di concerti in diverse città italiane, per lanciare un segnale di solidarietà all’Ucraina attraverso il linguaggio universale della musica.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Associazione Culturale Pasquale Anfossi di Genova, con il patrocinio del Comune, ha come protagonista la pianista e organista ucraina Yulia Yurchak.

Instancabile promotrice della musica e della cultura della sua terra, Yurchak proporrà in ogni esibizione un affascinante viaggio tra la musica e i compositori dell’Ucraina, per sostenere gli artisti e la popolazione in questo delicatissimo momento storico, mantenendo i riflettori accesi sulla resistenza del popolo ucraino.

Il tour inizia simbolicamente a Genova, in nome del gemellaggio con la città ucraina di Odessa.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per sabato 11 marzo alle 21 nella Chiesa del Gesù. Al concerto parteciperanno Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk.

Seconda tappa della tournée, Roma (14 marzo), a seguire Torino (15 marzo) e Milano (17 marzo) dove aprirà “I Boreali – Nordic Festival”.

Data extra il 12 marzo nel Principato di Monaco, con il concerto realizzato dall’Associazione Anfossi in collaborazione con il COM.IT.ES del Principato di Monaco e con il patrocinio dell’Ambasciata italiana nel Principato di Monaco.