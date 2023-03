Tornano le code in Aurelia, Pastorino insiste: “Colpa del semaforo a Nervi, va ripensato”

Bogliasco. Si riaccende il dibattito sui semafori della nuova viabilità a Nervi ritenuti colpevoli delle lunghe code in Aurelia.

“In un weekend di inizio marzo, in pieno inverno, sull’Aurelia si ripresenta la stessa situazione denunciata più volte in passato da quando la viabilità a Nervi è stata modificata: macchine a passo d’uomo già da Pieve Ligure fino a corso Europa, sia con il bel tempo sia con le nuvole come sta accadendo oggi. I tempi di percorrenza per poche centinaia di metri sono aumentati anche di 20 minuti”.

A denunciarlo è il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, oggi anche deputato componente della commissione Trasporti alla Camera. L’anno scorso Pastorino aveva promosso e condotto personalmente una raccolta firme tra le auto in coda per chiedere al sindaco Marco Bucci di eliminare il semaforo all’altezza di Campostano.

“È successo sabato, in una prima giornata di sole, con la coda iniziata verso Genova già alle ore 16, ma sta accadendo ancora domenica. Ho contattato il presidente del municipio Levante Federico Bogliolo che si è detto disponibile a un incontro – ha referito Pastorino -. Questo fine settimana sia da monito e serva a ricordare al Comune di Genova che è necessario intervenire e ripensare la distribuzione semaforica scelta per la via Aurelia“, conclude Pastorino.