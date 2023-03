Torna l’ora legale: lancette avanti un’ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo

Liguria. Un’ora di sonno in meno, ma un’ora di luce naturale in più, almeno fino al 29 ottobre. Quetsa notte, tra sabato 25 e domenica 26 marzo, le lancette si spostano avanti un’ora per il ritorno dell’ora legale.

Da domenica, quindi, la luce alla sera durerà di più. Ed è proprio per sfruttare maggiormente la luce che nel passato venne istituita l’ora legale. Secondo alcuni studi il risparmio economico per l’Italia dovuto ai minori consumi di energia (circa 400 milioni di kwh) è di circa 66 milioni di euro.

Alle 2 del mattino di domenica, le lancette dovranno fare un giro completo. Una pratica, questa, che riguarda principalmente gli orologi analogici mentre computer, smartphone, sveglie digitali o smartwatch si aggiornano automaticamente ormai da tempo.