Terminal San Giorgio, anche nel 2022 calano gli infortuni sul lavoro: -65%

Genova. Si è svolta oggi la riunione annuale di sicurezza aziendale del Terminal San Giorgio che, anche nel 2022, ha registrato un importante calo – nell’ordine del 65% – degli indici di frequenza e gravità degli infortuni rispetto agli anni precedenti. Lo fa sapere l’azienda in una nota in cui sottolinea come “un dato così significativo premia l’impegno costante dell’azienda, controllata del Gruppo AutospedG (Gruppo Gavio), nella formazione e informazione di tutti i lavoratori, anche mediante campagne mirate di sensibilizzazione sul tema”.

“Rendere sicuro l’ambiente lavorativo è un dovere del datore di lavoro, è un diritto del lavoratore ed è un impegno nei confronti della comunità nel suo complesso”, commenta l’Amministratore Delegato della società Maurizio Anselmo che, a seguito dell’odierna Riunione Annuale di Sicurezza (in conformità a quanto previsto all’art. 35 del D.Lgs 81/08, “Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), ha potuto annunciare con grande soddisfazione il notevole calo percentuale degli indici di frequenza e gravità degli infortuni ma soprattutto del numero assoluto di infortuni che, nel 2022, si sono ridotti a 2 (peraltro molto lievi e ingenerati da eventi fortuiti non sistematici) a fronte di oltre 200 mila ore di lavoro annue.

Con questi volumi “il tema della sicurezza sul lavoro, in un’azienda che svolge un’attività peculiare come Terminal San Giorgio, organizzata su 4 turni per 364 giorni l’anno, è assolutamente centrale” aggiunge l’AD Maurizio Anselmo, che evidenzia anche come la Società sia in possesso da ormai 8 anni della Certificazione ISO 45001:2018 per i Sistemi di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. “Quanto sopra a ulteriore conferma della grande attenzione dell’azienda sul tema, costantemente rivolta a perseguire la cosiddetta spirale di miglioramento che conduce a un innalzamento del livello di qualità”.