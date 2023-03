Teatro, a Genova uno spettacolo e un convegno per il progetto nazionale Insieme di Fita

Genova. Dopo avere attraversato tutte le regioni italiane, il progetto nazionale “Insieme”, ideato da F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatoriale, si conclude il 31 marzo 2023 a Genova con il convegno “Il teatro strumento per l’inclusione sociale. Il ruolo dell’associazionismo del Terzo Settore nel futuro delle comunità” (dalle ore 10 presso Bi. Bi. Service in via XX Settembre 41, terzo piano) e lo spettacolo “Il battito del sole” (ore 20.30 al Teatro Verdi di Sestri Ponente) con la Compagnia Musicalmente e i ragazzi della Consulta Diocesana di Genova. La F.I.T.A., riconosciuta Rete Associativa del Terzo Settore, ha realizzato questa iniziativa con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la collaborazione della Consulta Diocesana di Genova, la partnership dell’associazione La Rotonda, e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria. L’ingresso al convegno e allo spettacolo è libero.

L’obiettivo di “Insieme” è promuovere l’attività teatrale nella sua funzione sociale, non solo come forma di spettacolo ma come strumento educativo che favorisce la crescita individuale e sociale, creando una concreta occasione di conoscenza che sviluppa in maniera naturale l’inclusione. Il mezzo è il teatro svolto non in forma professionistica, ma con alta professionalità e competenza. Nel corso dei ventuno laboratori che hanno attraversato tutta l’Italia, è stata offerta a giovani dai 18 ai 30 anni un’esperienza di teatro amatoriale come occasione di incontro con coetanei e persone in situazioni di disagio o di fragilità, allo scopo di intraprendere insieme delle attività ludico-ricreative e artistiche. Con la guida di formatori e docenti esperti, essi hanno intrapreso una formazione, tramite laboratori pratici, sui linguaggi del teatro d’attore e di figura, insieme ai giovani ospiti delle comunità educative e di accoglienza per minori, con l’obiettivo di raccontare e rappresentare in una

performance pubblica finale una fiaba, mito o leggenda del territorio di appartenenza, anche attraverso la costruzione e l’utilizzo di burattini, teatrini, maschere, oggetti e costumi di scena, canzoni e melodie del repertorio popolare.

Il risultato del progetto “Insieme” sarà illustrato nel corso del convegno “Il teatro strumento per l’inclusione sociale”, coordinato dal consigliere nazionale F.I.T.A. Giunio Lavizzari Cuneo. Il sottotitolo del convegno, “Il ruolo dell’associazionismo del terzo settore nel futuro delle comunità”, chiarisce l’orizzonte dentro al quale si è sviluppata l’attività durante la realizzazione del progetto e le prospettive di crescita sociale con cui questo si inserisce nella vita comune. Dopo i saluti del presidente nazionale F.I.T.A. Carmelo Pace, del direttore della Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie ONLUS Fabio Gerosa e dell’assessore alle Politiche Giovanili della Regione Liguria Simona Ferro, la prima parte del convegno è dedicata alla presentazione dei risultati del progetto “Insieme” attraverso la relazione curata dagli operatori F.I.T.A. Matteo Corbucci e Biagio Graziano e da Anna Maria Corticelli della Consulta Diocesana di Genova. La seconda parte prevede gli interventi del responsabile Liguria dei Gruppi di Ricerca Ecologici ETS Giuseppe Murolo, del presidente nazionale MO.D.A.V.I. – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano Onlus Mario Pozzi, del portavoce nazionale dell’Associazione nazionale Azione Sociale Antonio Lufrano, dell’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Genova Francesca Corso, dell’assessore ai Servizi sociali e disabilità del Comune di Genova Lorenza Rosso e dell’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo settore della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone. Saranno presenti oltre ai componenti del Direttivo Nazionale Aldo Zordan, Pasquale Manfredi, Giuseppe Minniti, e Diego Navone, i Presidenti F.I.T.A. di tutte le regioni d’Italia. La discussione sul valore del teatro come strumento per l’inclusione sociale troverà una sintesi nella conclusione di Carmelo Pace, che dal confronto del mondo politico, con quello degli operatori e dei destinatari del progetto “Insieme” potrà tracciare la direzione per il futuro.

La giornata si concluderà al Teatro Verdi di Genova (piazza Oriani), alle ore 20,30 con lo spettacolo “Il battito del sole”, in cui si combinano danza, canto e recitazione, poesie, canzoni e storie vere. Gli artisti coinvolti sono ragazzi appartenenti a strutture della Consulta Dicesana alla loro prima esperienza di palco e la Compagnia Musicalmente APS della F.I.T.A. di Genova, che hanno lavorato uniti per creare uno spettacolo che esplora le esperienze e le sfide della vita attraverso l’espressione artistica. Nella consapevolezza che stare insieme e unire le proprie forze, crea sempre valore.