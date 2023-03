Talent per autori di canzoni, torna ‘Genova per voi’: iscrizioni fino al 16 maggio

Genova. Fino al 16 maggio sono aperte le iscrizioni al talent musicale Genova per Voi, dedicato ai giovani autori di canzoni e nato da un’idea del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio in collaborazione con il giornalista Franco Zanetti.

L’iniziativa, alla sua decima edizione, è prodotta da ATID (Associazione Teatro Italiano del Disagio) in coorganizzazione con il Comune di Genova, con il sostegno di SIAE e di Nuovo IMAIE e con il patrocinio di Unige.

Quest’anno Genova per Voi è suddivisa in quattro fasi: le selezioni e i laboratori, seguiti dal team di Universal Music Publishing Ricordi e diretti da Klaus Bonoldi, le masterclass e la finale, prevista entro il prossimo ottobre.

Tutti i finalisti avranno diritto all’iscrizione gratuita per un anno a SIAE e potranno accedere ai laboratori, mentre il vincitore si aggiudicherà un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi, che nell’edizione 2022 è andato a Lorenzo Vuolo.

«Con piacere sosteniamo anche quest’anno l’iniziativa, unica nel suo genere, nel panorama musicale – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso – un talent che ha il grande valore di saper fare emergere i giovani autori e compositori, ponendo l’accento quindi su alcuni aspetti della variegata industria dello spettacolo che spesso sono lasciati in secondo piano, privilegiando gli interpreti. Genova ha una lunghissima e affermatissima tradizione cantautorale: Genova per Voi siamo certi che possa rappresentare il trampolino di lancio e la vetrina ideale per tanti giovani autori e compositori del prossimo futuro».

«Anche quest’anno la presenza al Festival di Sanremo degli autori scoperti da Genova per Voi è stata significativa, con cinque canzoni. Ne siamo orgogliosi, e ci prepariamo alla decima edizione del talent con molto ottimismo. Genova per Voi si conferma come un accesso privilegiato al mondo della professione dell’autore di canzoni, e a dieci anni dall’esordio ribadisce la centralità della propria presenza nell’industria musicale» aggiungono Alloisio e Zanetti.

I talenti scoperti da Genova per Voi in questi dieci anni hanno dominato le classifiche discografiche nazionali e internazionali, rinnovando il ruolo di Genova come tappa fondamentale per ogni giovane che voglia intraprendere il mestiere di autore musicale. Quest’anno il talent è stato anche protagonista al Festival di Sanremo: Federica Abbate, vincitrice dell’edizione 2013, ha infatti firmato i brani di Elodie, degli Articolo 31 e di Mr. Rain; Alessandro La Cava, finalista nel 2018, ha collaborato al brano di Paola & Chiara, mentre Simone Cremonini ha firmato il brano di Will.

Domande entro il 16 maggio, compilando i moduli su www.genovapervoi.net